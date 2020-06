"Замръзналото кралство 2" спечели 127 млн. долара при дебюта си

Втората част на анимацията "Замръзналото кралство" реализира 127 милиона долара през дебютния си уикеннд на екран и оглави бокс- офис класацията на Северна Америка.

В международния бокс- офис детското филмче реализира 350 милиона долара и постави нов рекорд за най- касов глобален дебют за анимация. Филмът стана и най- касов дебют за продукция на "Уолт Дисни Анимейшън Стюдиос".

"Замръзналото кралство 2" се появи на екран в седмицата преди Деня на благодарността. От Дисни очакват силен втори уикенд. Оригиналната анимация "Замръзналото кралство" излезе 2013 година през празничния уикенд за Деня на благодарността и спечели 93 милиона долара през първите си пет дни на екран, припомнят агенциите.

"Замръзналото кралство" бързо се превърна в сензация сред малки и големи. Филмът в продължение на 17 седмици се задържа в Топ 10 на бокс-офиса. От продажбата на билети по света реализира 1,3 милиарда долара. Анимацията спечели две награди "Оскар"- за най- добра анимация и оригинална песен за любимото парче на всички фенове, "Let It Go". Доскоро "Замръзналото кралство" оглавяваше класацията за най- касови анимации, преди да излезе римейка на "Цар Лъв".

Няма да е лесно за втората част да постигне глобалния успех на оригиналната продукция. "Оригиналната продукция вдигна летвата високо, но преодоляването й не е невъзможно", смята Катлийн Таф от "Дисни", съобщиха от БТА. До този момент оценките и коментарите за втората част са позитивни. Данните показват обаче, че зрителите и професионалистите оценяват оригиналната продукция по- високо.

Филмът на Джеймс Манлог "Пълно ускорение" с Крисчън Бейл и Мат Деймън е на втора позиция с приходи от 16 милиона долара. След него в класацията се нарежда "Хубав ден в квартала" с Том Ханкс и Матю Рис с 13,5 милиона долара.

Другите две места в челната петица са взети от филмите "21 моста" с продажба на билети от 9,3 милиона долара и "Битката за Мидуей" с продажба на билети от 4,7 милиона долара.