"Леденото кралство 2" завладява нови територии

След като ни плени с любопитната интерпретация на "Снежната кралица" -"Замръзналото кралство", Дисни ни зарежда предколедно с втората част шест години по-късно.

Режисьорите Крис Бак и Дженифър Лий отново навлизат в познатата територия на кралство Арендел, за да ни срещнат с добре познатите персонажи: симпатичния Снежен човек Олаф, мечтаещ за вечно лято, елена със засилен апетит за моркови, собственикът му Кристоф и принцесите Елза и Анна.

И понеже Дисни умее да разчита на стари истории, за да е сигурен в успеха си и тук залага на вече казаното, показаното.

Този път сюжетът повежда героите към съседна гора, потънала в мистериозни легенди, с които ще трябва да се справят естествено принцесите.

Призраци от миналото буквално ще изникнат, за да се преоцени настоящето. Дисни за пореден път върви в крак с времето, като засяга проблемите с природните катаклизми, които са и движещата сила в сюжета.

Красив, пищен визуално, продължението на "Замръзналото кралство" няма да лиши сетивата ни от възхитителни кадри, детайли и панорамни пейзажи. Същевременно няма да видим нищо ново у персонажите, които следват старите стъпки – Анна тръгва по стъпките на Елза, в стремежа си да я спаси, която пък се чувства все така самотна и неразбрана.

Именно тук се криеше и един доста сериозен въпрос – дали Дисни ще позволят на героинята да изпитва чувства към някой персонаж от същия пол. Имаше заявки в началото на сагата, но режисьорът Дженифър Лий сподели в интервю пред Insider: "Просто не можахме да го направим."

По думите му, екипът е решил да прекара повече време с героите и така задълбочено са работили върху идеята да се види къде се намира Елза в живота на останалите. "За нас, наистина бе важно да видим какво е пътуването на Елза. Това беше нейната нужда да опознае силите си. " Лий уточни, че кралицата „"не готова за връзки", тъй като носи тежестта на света на раменете си.

Все пак романтични нотки ще има отново около сестра й, която пък без магически сили се справя доста добре със сложните ситуации, в която попадат персонажите. Именно тя бе и подривната героиня за Дисни принцеса, тъй като не избра принц, а обикновен планинец за партньор в живота.

Двете успяват да се изправят пред миналото на предците си, да ги опознаят и разберат как точно са починали родителите им. И ако в миналото огромен снежен човек преследваше Ана, този път по петите й тръгват камени великани. Приключенията се случват под съпровода на сполучлив музикален аранжимент, на който по традиция се обръща специално внимание. Все пак в продължението липсва толкова силно парче, каквото бе Let It Go от първата част.