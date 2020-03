На пълни обороти: "Дисни" готви 23 филма през 2020 г., какво да очакваме?

"Дисни" изпраща изключително успешна година и се готви да посрещне друга, не по-малко вълнуваща, през която на екран ще излязат 23 продукции на компанията, съобщава БТА, позовавайки се на в. "Дейли стар".

През 2019 г. "Дисни" придоби "Фокс", поемайки контрола над интересни проекти и франчайзи, припомня изданието.

През 2020 г. феновете могат да очакват вълнуващи анимации като "Напред" ("Onward") на студио "Пиксар", игралната версия на "Мулан", оригинални продукции като "Круиз в джунглата" с Дуейн "Скалата" Джонсън и Емили Блънт.

"Дисни" притежава и "Марвел", чийто самостоятелен филм за приключенията на Черната вдовица ще тръгне по кината през май.

Изданието предлага поглед към филмите, с които компания "Дисни" ще зарадва почитателите си през 2020 г.

През първия месец от новата година на екран ще излязат научнофантастичният филм "Под вода" с Кристен Стюарт и "Личната история на Дейвид Копърфийлд" - спин-оф по класиката на Дикенс с Дев Пател в главната роля. Във филма зрителите ще видят също Тилда Суинтън, Питър Капалди и Хю Лори.

Февруари ще зарадва феновете на "Дисни" с адаптация на приключенския роман "Дивото зове" на Джек Лондон с Харисън Форд в главната роля.

Анимацията "Напред" на студио "Пиксар", разказваща историята на двама братя тийнейджъри, които потеглят на пътешествие в търсене на място по света, където все още съществува магия, ще излезе на екран на 6 март. В края на месеца - на 27 март, по кината ще излезе игралната версия на хитовата анимация "Мулан" от 1998 г. В образа на главната героиня се превъплъщава актрисата Лю Ифей. Във филма зрителите ще видят и майсторите на бойните изкуства Дони Йен, Джет Ли, Джейсън Скот Лий.

През април феновете ще могат да проследят приключенията на "Новите мутанти" в поредния филм на "Марвел" за приключенията на Х-Мен.

На 20 април ще излезе хорърът "Еленови рога" ("Antlers") с Кери Ръсел, Джеси Племънс и Джеръми Т. Томас. Филмът проследява историята на учителка от малък град в Орегон и нейния брат - местния шериф. Двамата откриват, че млад ученик пази опасна тайна с ужасяващи последствия.

Самостоятелният филм на "Марвел" за Черната вдовица със Скарлет Йохансон в главната роля ще тръгне по кината на 1 май.

На 15 май на екран ще излезе "Жената на прозореца" - адаптация по едноименния бестселър. В образа на главната героиня Ана Фокс - психоложка, страдаща от агорафобия, която й пречи да напуска дома си, зрителите ще видят актрисата Ейми Адамс. Актьорският състав включва също Джулиан Мур, Гари Олдман, Антъни Маки.

Две седмици по-късно на екран ще излезе "Тайната на Артемис Фоул". През юни по кината ще тръгне анимацията "За душата" ("Soul"), проследяваща приключенията на Джо Гарднър - първия чернокож главен герой в продукция на "Пиксар".

От 3 юли феновете на "Дисни" ще могат да гледат по кината филма "Свободен играч" - разказ за банков служител, който открива, че е герой в друга вселена. Главната роля е поверена на Райън Рейнолдс.

През август на екран ще излязат две продукции на "Дисни" - хорърът "The Empty Man" и фентъзи драмата "Единственият Айвън" ("The One and Only Ivan") за горила, обитаваща клетка в търговски център, която прави опит да избяга с помощта на слон.

Почитателите на "Kingsman: Тайните служби" и "Kingsman: Златният кръг" ще могат от 18 септември да гледат по кината хронологично предшестващия ги филм "King's Man: Първа мисия".

През октомври Кенет Брана ще се завърне като прочутия детектив Еркюл Поаро в следващия си режисьорски прочит на произведение на Агата Кристи - "Смърт на Нил", след като през 2017 г. излезе филмът му "Убийство в Ориент експрес".

На 23 октомври ще излезе екранната адаптация на мюзикъла "Всички говорят за Джейми" за тийнейджър, който иска да бъде драг кралица.

"Вечните" - новият филм от вселената на "Марвел", разказващ историята на група безсмъртни същества, създадени от космически богове, ще тръгне по кината на 6 ноември. Актьорският състав включва Салма Хайек и Анджелина Джоли.

Седмица по-късно на екран ще излезе "Дълбока вода" - екранна адаптация по едноименния еротичен трилър от 1957 г. на Патриша Хайсмит.

На 25 ноември по кината ще тръгне анимацията "Рая и последният дракон". Централните персонажи се озвучават от Каси Стийл и Аукуафина.

Режисираният от Стивън Спилбърг римейк на бродуейския мюзикъл "Уестсайдска история" и едноименния филм от 1961 г. ще излезе на екран на 18 декември. В главните роли зрителите ще видят Ансел Елгорт и Рейчъл Зиглър.

Възможно е на Коледа догодина "Дисни" да пусне филма "Последният дуел", въпреки че посочената дата за излизането му е 8 януари 2021 г. Режисьор на продукцията, проследяваща последния официален дуел във Франция, е Ридли Скот. Актьорският състав включва Бен Афлек, Мат Деймън, Адам Драйвър, Джоди Комър.