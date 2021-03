"Селин Дион: Силата на любовта" на Киномания

Филм, вдъхновен от живота на канадската поп икона Селин Дион ще бъде част от 34-тото издание на Киномания.

Историята не е точно биографична, но е базирана на много моменти от живота на звездата, която е сред най-продаваните изпълнители за последния четвърт век.

"Селин Дион: Силата на любовта" е с режисьор Валери Лемерсие (двукратна носителка на "Сезар"), която ще се превъплъти и в образа на певицата, а също сама е написала сценария на филма.

Прожекцията на филма е предвидена за 11 април от 19:00 часа в зала 1 на НДК.

Продукцията проследява живота на малката Алин през 60-те години на миналия век, славата, която я застига, както и връзката с нейния мениджър, а по-късно и съпруг (в ролята е Силвен Марсел), който открива дарбата й още когато тя е тийнейджър.

Последно от 14 деца, тя се превръща в суперзвезда през 90-те и продава милиони албуми със свои песни .

Някои от най-големите хитове на Селин Дион, които превземат световните класации са: "The Power Of Love" и "Think Twice", както и баладата "My Heart Will Go On" от саундтрака на "Титаник", като във филма ще можем да се насладим на повечето от тях, както и на много други нейни изпълнения.

Освен "Селин Дион: Силата на любвта", в зала 1 киноманите ще могат да видят и „Страх” на Ивайло Христов, с който официално Киномания ще бъде открита, най-новия филм на Уди Алън "Фестивалът на Рифкин", късометражната продукция на Педро Алмодовар „Човешкият глас”, филмът, "Сянаката на шпионина" с участието на Бенедикт Къмбърбач и най-новият филм на Андрей Кончаловски "Скъпи другари!". В специална вечер ще представим филмовото и театрално творчество на Стефан Вълдобрев, за която ще ви информираме по-подробно съвсем скоро.

Не пропускайте и ексклузивната прожекция на филмът „Ханът и империята”, с който НДК ще отбележи своята 40-та годишнина на 31 март в зала 1.