Даниел Крейг няма да е повече Джеймс Бонд

Актьорът Даниел Крейг няма да играе повече ролята на Джеймс Бонд заради множество наранявания, които получил, докато снимал продукциите, предаде Контактмюзик.

53-годишният актьор прави последния си дебют в ролята на легендарния шпионин в "No Time To Die". С това той подобри рекорда на покойния сър Роджър Мур със своите зашеметяващи 15 години в легендарната роля, предава БГНЕС.

Нараняванията на Крейг започват още с първия филм от поредицата - "Casino Royale", сниман през 2006 г., когато в една от сцените губи два свои зъба. През 2008-ма, при заснемането на "Quantum of Solace" актьорът губи върха на единия си пръст при каскада, а в "No Time To Die" чупи глезена си много лошо. Успява да довърши снимките само благодарение на своите лекари, които го връщат на снимачната площадка едва две седмици след инцидента.

В интервю за списание Candis Крейт обяснява, че вече се чувства твърде стар, и всички екшън-сцени му тежат.

"Имах късмета да играя една от най-запомнящите се роли в киното, и ако това се окаже единственото нещо, което някога съм правил, ще бъда много щастлив", категоричен е Крейг".