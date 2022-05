Актьорското присъствие на феста за късометражно кино In the Palace

Снимка: In the Palace

Международният фестивал за късометражно кино "In the Palace" дава възможност на публиката да се докосне до таланта на множество творци. Звездното присъствие на редица актьори ще бъде реализирано на екран в Двореца на културата в Перник, от 31 май до 7 юни.

"The Duel" от Влад Козлов, който емигрира от Москва в Холивуд, представя реалната история на първия булеварден Супермен Кристофър Денис. Във филма Кристофър си партнира, без предварителна режисура и сценарий, с Франко Неро. Световно известният италиански актьор става популярен с главната си роля в "Джанго" (1966), след което следват ролите му в „Саламандър“, "Джанго II", "Джанго без окови", "Умирай трудно 2", "Изгубеният град на Z", "Джон Уик" и много други.

Английският актьор Стивън Макинтош, който публиката познава от филма за Елтън Джон "Рокетмен", "Две димящи дула", "Подземен свят", "Късметлията" (сериал), "Доктор Ху", е в главната роля на ветеринар в мистериозния филм "Calving".

Феновете на "Игра на тронове" могат да видят Оуен Тийл, познат в сериала като Сър Алисър Торн от Нощната стража, в късометражния английски филм "Salt Water Town". Шеймъс О'Хара (Фъргюс от 8ми сезон на сериала) е главно действащо лице в ирландския късометражен филм "An Irish Goodbye" – история за двама братя, които намират пътя един към друг.

Единственият селектиран филм от Австралия "Shark", e режисиран от Наш Еджъртън, който има и актьорска кариера. Виждали сме го в "Междузвездни войни: Епизод 3" и "Междузвездни войни: Епизод 2", "Матрицата" и "Матрицата: Презареждане". В "Shark" влюбената двойка отива на меден месец, който завършва неочаквано. Роуз Бърн изпълнява главната женска роля. Два пъти номинираната за „Златен глобус“ и „Еми“ австралийска актриса също е играла в "Междузвездни войни: Епизод 2", както и в "Троя", "Стажът", "Х-Мен: Апокалипсис" и други.

Испанският филм "Sauerdogs" е история от пустата снежна долина, в която ще видите Оугъст Дийл - актьор в "Гадни копилета", "Сол", "Младият Карл Маркс", "Курск".

Значително е и българското присъствие в тазгодишната селекция на фестивала. В английската продукция „So Far so Good“ участва българката Боряна Маноилова. Внучката на скулптура Георги Чапкънов – Чапа познаваме от „Маймуни през зимата“, "Засукан свят", "Сутиенът" (където си партнира с Мики Манойлович) и др.

"The Immortal" – филм на Николай Урумов, е със звездното присъствие на Юлиан Вергов и Александър Алексиев. "One Elevator Apart" на младия режисьор Крис Захариев събира на екран култови български актьори като Йорданка Кузманова, Павел Поппандов, Георги Къркеланов, Лили Гелева.

"The Last Audition" е филм от Канада, режисиран от 17-годишния Камен Стайков. А анимацията „Other Half“, изпратена като английско участие, е на Лана Калчева от България. Филмът ѝ се озвучава от Евана Линч – Луна Лъвгуд от поредицата „Хари Потър“.

Програмата с анимации включва наградения с BAFTA 2022 филм "Do not Feed the Pigeons". Късометражният "Steakhouse" и режисьорът му Шпела Чадеж имат много награди и номинации от фестивали в Европа и Америка, сред които Locarno International Film Festival; Sarajevo Film Festival; Ottawa International Animation Festival; Clermont-Ferrand International Short Film Festival и др. А авторът на документалния френски филм "I Gotta Look Good for the Apocalypse" Ейс Картал има цели 17 награди на международни форуми.