Отлагат наградите "Еми" заради стачките в Холивуд

Наградите "Еми" тази година, ще бъдат отложени заради продължаващите стачки в Холивуд, съобщиха американски медии, цитирани от БГНЕС.

Телевизионният еквивалент на "Оскар"-ите" трябваше да се проведе през септември, но може да бъде преместен чак през януари, съобщи "Лос Анджелис Таймс".

Търговското издание Variety заяви, че "доставчици, продуценти и други участници в събитието" вече са били информирани за отлагането, което все още не е официално обявено.

Източник, запознат с плановете, заяви пред АФП, че все още не е определена нова дата за провеждане на шоуто.

В момента актьорите и сценаристите в Холивуд стачкуват, като това е първата стачка в индустрията от 63 години насам.

Звездите няма да могат да присъстват на наградите "Еми", ако стачката на актьорите все още е в сила по време на церемонията - развитие, което би било катастрофално за телевизионните рейтинги.

Сценаристите също така няма да имат право да пишат монолог или шеги за водещия и водещите на предаването.

Според съобщенията Fox - тазгодишният излъчвател на наградите "Еми" в САЩ - е настоявал за отлагане за януари, за да може проблемите да бъдат разрешени.

Телевизионната академия, която гласува и провежда наградите, предпочита по-кратко отлагане, защото през януари наградите "Еми" ще бъдат точно в разгара на сезона на филмовите награди в Холивуд.

Нито Fox, нито Телевизионната академия са коментирали.

Последният път, когато наградите "Еми" бяха отложени, беше през 2001 г., когато церемонията беше отложена след терористичните атаки на 11 септември.

Стачките в Холивуд на практика спряха всички филмови и телевизионни продукции в САЩ, с малки изключения, като риалити предавания и игри.

Още по темата Стачката в Холивуд: Наистина ли вече няма да има червени килими? 23 юли 2023 18:38 7

Членовете на Гилдията на филмовите актьори (SAG-AFTRA) и Гилдията на американските сценаристи (WGA) нямат право да рекламират своите филми и сериали.

Исканията на профсъюзите са съсредоточени върху намаляването на заплащането в ерата на стрийминга и заплахата, която изкуственият интелект представлява за кариерата и бъдещите им средства за препитание.

Номинациите за 75-ите награди "Еми" бяха обявени по-рано този месец, само няколко часа преди преговорите между студията и SAG-AFTRA да се провалят.

"Наследството", драмата на HBO за свръхбогато семейство, което се бори за контрола над зловеща медийна империя, оглави списъка с номинации с цели 27 номинации, включително за най-добра драма.

"The Last of Us" стана първата адаптация на видеоигра на живо, която спечели големи номинации, с 24, а сатирата "Белият лотос" получи 23 номинации.