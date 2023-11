Netflix и филмите, които ще ви накарат да настръхнете от ужас

Всеки хорър фен знае, че тръпката, която може да изпита от гледането на страшен филм, не може да се сравни с нищо друго. Моментите на изненада и очакването, че злодеят ще изскочи от някой ъгъл, последван от ужасяващ кадър, повишават нивата на адреналина и ни карат да се чувстваме истински живи. И макар за много хора това да е чиста лудост, хорър гилдията изобщо не е малка, а с времето разнообразието, което предоставя този жанр, става все по-пъстро. А какво по-приятно от загасени лампи, пуканки и време за страшен филм пред екрана с любезното съдействие на Netflix?

В следващите редове ще научите за някои от най-страховитите филми, които можете да гледате по Netflix:

In The Tall Grass (Във високата трева)



Базиран на всеизвестната новела „Във високата трева“, филмът на Netflix е поредната екранизация по книга на Стивън Кинг, която ни оставя смразени от едновременен ужас и вълнение. Когато бременната Беки и нейният брат Кал чуват викове за помощ във високите треви, те се спускат да помогнат без дори да подозират какво ги очаква. Веднъж попаднали в тези мистични треви, вместо да намерят изхода обратно, младежите срещат още загубени хора. Скоро всички осъзнават, че нещо ужасяващо ги очаква, а изходът вече е само мираж.



Stranger Things (Странни неща)



Хитовата поредица на Netflix, която се превърна в любим сериал за милиони, е огромна палитра от емоции на вълнение, объркване, страх и драма. В началото стоят група младежи, издирващи своя безследно изчезнал приятел, свръхестествени сили и едно момиче с необясними способности. В последствие историята се разгръща с постоянни обрати и неочаквани, стряскащи на моменти случки. Мистерията на този сериал не може да се облече в думи – той съчетава преживяванията от ежедневния живот на един тийнейджър със секретни правителствени експерименти и мистични тъмни сили.



Tin and Tina (Тин и Тина)



Испанският филм на ужасите ще ви накара да сънувате кошмари дни наред. Историята проследява живота на Адолфо и неговата съпруга Лола, която претърпява спонтанен аборт в деня на тяхната сватба. След трагичната загуба младото момиче изпада в дълбока депресия и отчаяние, затова двамата взимат решение да си осиновят дете. Албиносите близнаци Тин и Тина са отгледани в дом със строги религиозни разбирания и са с добро възпитание. С времето обаче, децата стават все по-странни, а събитията около тях все по-ужасни. Скоро родителите разбират, че зловещата енергия в къщата не е случайна, а децата може би са опасни.