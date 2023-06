Край с "Десет малки негърчета", прекръстиха книгата на "Те бяха 10"

Любимият на хиляди читатели роман на Агата Кристи "Десет малки негърчета" вече няма да се среща на книжния ни пазар с това име. Онези, които искат да си го купят, вече трябва да го търсят с името "Те бяха десет", съобщава "Фокус".

Издателят на книгата с обновено загавие е "Ера".

В романа се разказва за десет души, които пристигат в имение на необитаем остров, поканени от неизвестен за тях домакин. Те не се познават и изглежда нямат нищо общо помежду си. В първата им нощ в имението един тях е отровен. Останалите откриват, че не могат да напуснат острова и напрежението се покачва.

Романът оригинално е издаден първо във Великобритания под името "Десет малки негърчета“ през 1939. Всички препратки към "индианци“ в историята оригинално са "негри“: по този начин е наречен и "Негърския остров“, а не "Индиански остров“. Британските издания продължават да използват оригиналното заглавие до 1980 година. Алтернативното заглавие "And Then There Were None" (б.р - И никой не остана“ ) се появява за пръв път през 1985 година. В момента в англоезичните страни книгата се издава под това заглавие.

Неотдавна британските й издатели "Harper Collins" обявиха, че и други нейни книги ще бъдат редактирани, "за да не накърнят чувствата на някои съвременни читатели". От "Смърт край Нил" (1937) е изчезнал фрагмент от изказването на госпожа Алертън, която се оплаква от "отвратителните" очи и носове на група местни деца в Египет, а от "Мистериозният инцидент в Стайлс" (1920) е изчезнала забележката на Поаро по адрес на друг герой, че той "разбира се, е евреин".

От оригиналния израз "неговия индийски характер" в сборника "Последните случаи на мис Марпъл и две истории" (1979) в новата версия на текста е премахната думата "индийски", а от романа "Карибска загадка" (1964) е премахнат цял пасаж, в който героят през нощта не успява да види чернокожо момиче в храстите.

Наследниците на писателката са дали съгласие за промените.

В последни години стана масова практика издателите да редактират пасажи, "обидни за определени общности", като премахват всякакви думи, които биха могли да се определят като расистки, сексистки или засягащи правата на определени малцинства.