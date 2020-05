Лъже ли Китай за коронавируса, че е тръгнал от "мокрия" пазар?

От къде е плъзнал коронавирусът е една от най-дискутираните теми в последно време. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е убеден, че COVID-19 е бил изпуснат от лаборатория. Китай категорично се противопоставя на тези твърдения, защитавайки версията, че заразата е тръгнала от "мокрият пазар" в града.

Европейските държави също са разделени в мненията си кой лъже, Китай или САЩ?

Според професор Клайв Хамилтън, експерт по Китай от Австралия, версията, че коронавирусът се резпространил от мокрия пазар в Ухан просто не пасва. По думите му, COVID-19 е открит първо у хора, които са нямали досег с пазара.

"Това става ясно от много качествени проучвания. Идеята, че вирусът се е появил към края на декември от този пазар просто не пасва. Единственото нормално обяснение е, че той е бил изупснат от Института по вирусология в Ухан", казва Хамилтън пред Sky News. Професорът твърди, че хипотезата била предложена първо от самите китайски експерти, преди да бъде заличена напълно от интернет пространството.

Много потребители в Китай дори са търсили информация за нулевият пациент - жена, която е работила в Института по вирусология, но не са открили нищо, "сякаш е изчезнала от лицето на Земята".

Една от най-разпространените версии за плъзването на вируса е, че той е прескочил от прилеп на друго животно, което по-късно е било заколено на "мокрия" пазар. Но лабораторията не се намира далеч от пазара. А в нея учените изследват именно тези коронавируси, които живеят в организма на прилепите. Институтът по вирусология е единственият от ниво 4 на сигурност в Китай.

Според професор Клайв Хамилтън, който е и дългогодишен критик на Пекин, двама китайски учени пишат доклад, който доказва, че вирусът е изпуснат от лабораторията в Ухан.

"Някой се е заразил в лабораторията, излязал е от нея и е започнал да заразява другите хора в града", обяснява Хамилтън. Краткият доклад е написан от професорите Батао Ксиао и Лей Ксиао и е публикуван на 6 февруари. Той носи името The possible origins of the 2019-nCoV coronavirus (Вероятният произход на коронавируса 2019-nCoV). В него се отбелязва, че хабитатът на прилепите, които носят коронавируса, е на 900 км от пазара в Ухан, а и прилепите не са част от менюто на жителите на града.

Много други учени и експерти също започват да развиват съмнения към версията, че COVID-19 е плъзнал от "мокрия" пазар в Ухан.

Професорът по медицина д-р Джон Кембъл от Великобритания, който ежедневно предоставя актуализирана информация за коронавируса в канала си в YouTube, заяви, че има вероятност да няма "животно, което да е служило като посредник за вируса между прилепа и хората".

"В началото се смяташе, че животните посредници са панголини, но това изглежда не се потвърждава", казва той във видео от 1 май. Д-р Кембъл отбеляза, че е огромно съвпадение, че пандемията се заражда толкова близо до институт по вирусология. Според него учените може да са провеждали изследвания на коронавируса с животни, а после някой да е продал тези животни на пазара в Ухан.

Американският патолог Крис Мартенсън пък е на мнение, че е подозрителна последователността от нуклеотиди в кодирането на РНК на коронавируса Sars-Cov-2 е "вмъкната допълнително" тъй като те не се срещат в нито един от подобните вируси. Според него, тази мутация няма как да се случи естествено.

Също така анализ на данните от мобилни клетки показва, че Институтът по вирусология в Ухан е спрял работа от 7 до 24 октомври и това може да индикира за "опасно събитие" между 6 и 11 октомври.

Американските шпионски агенции преглеждат документа.