Как световните лидери се адаптираха към свят с коронавирус?

Коронавирусът промени напълно света около нас. Промени начина ни на работа, начина ни на живот. Дори ходенето до магазина вече не е същото. От блокади до социална дистанция, държавите въведоха мерки, които трябваше да ограничат разпространението на COVID-19. Не е изненада, че на всички ни отнема време да се адаптираме към промяната. Но тя бе наложена не само за обикновените хора, а и за световните лидери.

Ето как те се справиха с адаптирането към новото нормално:

Нови поздрави

Когато вирусът се появи в началото на годината, експертите предупредиха, че близкият контакт с други хора може да е опасен. Това сложи край на прегръдките между приятели, но и на формалното стискане на ръце между световните лидери. Някои от тях, като Доналд Тръмп и принц Чарлз, бързо намериха заместител. Така индийският поздрав намасте се превърна в глобален.

Но други изпитаха трудност да се адаптират. През март премиерът на Нидерландия посъветва гражданите да избягват здрависването и прегръдките като поздрав, преди да протегне ръка, за да се здрависа с експерта до него. Осъзнавайки грешката си, той се извини: "О, не трябва да правим повече така!", заяви Марк Руте, но паниката вече го бе завладяла и той продължи да докосва рамото на събеседника си и дори го прегърна на излизане от залата.

Разбира се, преди да си тръгне, Руте демонстрира друг поздрав, който да замени ръкостискането - докосването на лакти.

Работа, но от вкъщи

Една от най-големите промени, към която обществото трябваше да се адаптира е затварянето на училищата и работата у дома. Към това трябваше да се приспособят и лидерите. Някои се възползваха добре от възможността.

Премиерът на Нова Зеландия Джасинда Ардърн реши, че ще проведе живо включване във Facebook, където гражданите да могат да й задават въпроси. "Извинете ежедневното ми облекло. Голямо изпитание е да накараш малките деца да легнат да спят, за това не съм в официалните си дрехи", каза тя.

Премиерът на Канада пък се наложи да си работи у дома, защото жена му се разболя от COVID-19. Но Джъстин Трюдо правеше редовни брифинги пред дома си, на безопасно разстояние от журналистите. Ситуацията се оказа удобна за него, тъй като, когато захладня, успя да изтича у дома и да си вземе топла дреха.

Разбира се, световните лидери не бяха имунизирани и срещу най-екстремните крайности на живота под карантина. Първият министър на Шотландия, Никола Стърджън, документира как сама подстригва косата си вкъщи и дори я боядисва, но не и без помощта на фризьорката си, която я консултира чрез видео връзка.

