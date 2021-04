Какво трябва да знаят жените, решили да се ваксинират с "Джонсън и Джонсън"?

Заради няколко случая на тромбози при жени от ваксината на "Джонсън и Джонсън", прилагането на препарата бе поставено на пауза както в САЩ, така и в Европа, за да се реши има ли опасност. Сега ваксината ще продължи да се прилага, но какво означава това за жените - тези, които са получили ваксината и тези, които не са, но обмислят?

CNN попита медицинския анализатор докор Леана Уен, спешен лекар и гостуващ професор по здравна политика и управление в Университета на Джордж Вашингтон в Милкен Институт по обществено здраве. Тя е автор и на книгата "Lifelines: A Doctor's Journey in the Fight for Public Health".

Вие не сте само лекар. Участвали сте и в клиничното изпитване на "Джонсън и Джонсън". След това разбрахте, че сте получили плацебо, но все пак избрахте да получите тази ваксина. Защо го направихте?

Д-р Леана Уен: Хареса ми фактът, че ваксината "Янсен" е с една доза. Тя може да се транспортира и съхранява при температури в обикновен хладилник и има предимство за лесното разпространение, включително при труднодостъпни популации в САЩ и по света. Наистина бях горд да участвам в клиничното изпитване и когато имах възможността да взема ваксината, избрах тази.

По това време не знаех за риска от тромбози. За да бъде ясно - това е много нисък риск, въпреки че изглежда, че е концентриран в една определена група. Мисля, че е важно да бъдем честни с по-младите жени, които мислят да си сложат тази ваксина, за да обясним точно какъв е рискът - и, което е важно, да обсъдим алтернативи с двете други ваксини - на "Пфайзер" и "Модерна", които не носят този риск.

Някои експерти казаха, че проблемът с кръвните съсиреци е сериозен. Не са ли доста често срещани? Или в тази ситуация - 15 случая от 8 милиона дози, рискът е нисък?

Д-р Уен: Това не е кръвен съсирек. Нарушението на съсирването, TTS, за което се смята, че е свързано с ваксината "Джонсън и Джонсън", е комбинация от кръвни съсиреци и тромбоцитопения или ниски тромбоцити. Тази комбинация е изключително рядка и е много сериозна. От 15-те жени, които са развили ТТС, три са починали. Седем все още са в болницата, а четири са в критично състояние. Не е точно да се сравнява TTS с нормалния вид кръвен съсирек или дълбока венозна тромбоза.

В допълнение, рискът от ТТС може да бъде 15 от 8 милиона, когато разглеждаме популацията, но CDC прогнозира, че ще има 13 случая на ТТС на милион, ако разглеждаме много специфичната популация от жени - по млади от 50 години. Тогава ще имаме 1 случай на 80 000 ваксинирани.

Това число все още е ниско и със сигурност е много по-ниско от риска от заразяване с коронавирус и инфекция с летален изход, но трябва да спрем да казваме, че рискът от TTS е същият като риска за цял живот да бъде ударен от мълния. Това може да е вярно за общото население, но изглежда не е така за подгрупата на жените под 50 години.

Защо по-младите жени са по-засегнати? Има ли общо с жените, които са на противозачатъчни хапчета?

Д-р Уен: Това са добри въпроси. Това е част от причината ваксинацията с "Джонсън и Джонсън" да бъде паузирана, за да се направи разследване от федералните здравни служители дали случаите на първите шест жени имат нещо общо с имунизацията. Ето какво знаем. От 15-те жени с ТТС след тази ваксина, 13 са били на възраст между 18 и 49 години. Най-големият клъстер по отношение на възрастта е в средата до края на 30-те години, със средна възраст 37 години.

Само две от жените са били на противозачатъчни хапчета. Никоя не е бил бременна или наскоро родила, което също е рисков фактор за образуване на кръвни съсиреци. Няма конкретни общи черти, които да обяснят защо тези жени са биха били изложени на по-висок риск за ТТС.

Сигурни ли сме, че това е свързано с ваксината на "Джонсън и Джонсън"?

Д-р Уен: Не знаем точната причина, но има две причини, поради които това изглежда е свързано с ваксината. Първо, TTS е изключително рядко. Отново, това не е като DVT, нормалният кръвен съсирек, които са доста често срещани сред населението. За да видите клъстер като този, където единственото общо скорошна ваксинация с тази ваксина, би трябвало да има нещо общо.

Второ, TTS също се разглежда като рядък страничен ефект, свързан с ваксината "АстраЗенека". И двете ваксини използват подобна платформа - аденовирусната векторна платформа. Изглежда вероятно TTS наистина да е свъразн с ваксината на "Джонсън и Джонсън".

Хората, които вече са се ваксинирали с "Джонсън и Джонсън" , за какви симптоми трябва да внимават и за колко време?

Д-р Уен: Симптомите, за които трябва да внимавате, включват силно, неумолимо главоболие, затруднено дишане и болка в гърдите, болка в корема, подуване на краката, внезапно изтръпване или слабост в ръката или крака и лесно натъртване. Незабавно се обадете на Вашия лекар, ако имате някой от тези симптоми.

Досега всички случаи са регистирани между шест и 15 дни от момента на получаване на ваксината, така че ако сте се ваксинирали преди повече от три седмици, вероятно вече няма риск за вас. По същия начин е малко вероятно веднага да имате симптоми, така че ако имате умора, главоболие и мускулни болки веднага след ваксината, това вероятно е нормалната реакция. Тези симптоми обикновено продължават от 24 до 48 часа. Ако имате силни главоболия след три дни, обадете се на Вашия лекар.

Ами ако хората, получили ваксината, се нуждаят от бустер? Трябва ли да се придържат към "Джонсън и Джонсън"?

Д-р Уен: За други видове ваксини има бустери, които се произвеждат от друга компания. Някой, който е получил "Джонсън и Джонсън, ако се нуждае от бустер, може да получи такъв от някой от другите производители и обратното.

Какво ще кажете на жени, които все още не са получили ваксината и я обмислят - бихте ли им препоръчали да се имунизират с ваксината на "Джонсън и Джонсън"?

Д-р Уен: Зависи. Голямата полза от тази ваксина е, че това е ваксина с една доза. Ваксините на "Пфайзер" и "Модерна" изискват две дози. Ако някой се страхува от игли или има някаква причина защо не би искал да се върне за втора доза, определено бих препоръчал ваксината на "Джонсън и Джонсън". По същия начин, ако някой няма лесен достъп до другите ваксини, тогава със сигурност бих препоръчал "Янсен". Семействата в Южна Африка например, нямат друг избор. Няма съмнение, че това е подходящ вариант за тях.

Възможно е да има други, много специфични причини, поради които някои жени могат да изберат ваксината на "Джонсън и Джонсън". Например, имала съм някои пациенти, които казват, че нямат доверие на РНК технологията, използвана от "Пфайзер" и "Модерна". Мога да им обясня защо трябва да се доверят на технологията и как над 100 милиона души са приели тези ваксини без неблагоприятни ефекти, но ако все още наистина искат "Янсен", защото това е по-"традиционна" технология, това също би било добре.

Също така има някои пациенти, които са имали тежка алергична реакция към "Пфайзер" и "Модерна" и техните лекари са казали, че трябва да приемат "Джонсън и Джонсън".

За жените на възраст над 50 години рискът от ТТС изглежда изключително нисък - според CDC той е 2 на 1 милион. Бих казала, че "Янсен" е добър вариант за тях и за мъжете.

Въпреки това, на жени под 50 години, които иначе нямат причина да избират специално "Джонсън и Джонсън", бих препоръчала да получават ваксините на "Пфайзер" и "Модерна", защото тези две ваксини нямат риск от TTS. Те имат напълно различен механизъм от ваксините "Янсен" и "АстраЗенека" . Аз лично смятам, че е трябвало властите да дадат изрична препоръка на жени под 50 години да се предлагат РНК-ваксини.

За да бъде ясно, това не е важи за други групи?

Д-р Уен: Правилно. Бих казала само, че за жени под 50 години първо трябва да се предложи друга ваксина. Между другото, това е стандартна практика в медицината. Често казваме, че има лечение от първа линия и лечение от втора линия, които са различни в зависимост от възрастта на човека, основните медицински състояния, обстоятелства и т.н. Така че това не е необичайно.