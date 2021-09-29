Близо 500 души са с поставена трета доза ваксина срещу COVID-19

Вписаните трети дози ваксини срещу COVID-19 към 17.00 часа днес са 496, според данните в Националната здравно-информационна система.

Ваксините са приложени от лечебни заведения за болнична помощ, медицински центрове, имунизационни пунктове в РЗИ и общопрактикуващи лекари, съобщиха от МЗ.

До този момент трети дози са поставени в 20 области в страната - София-град, Пловдив, Варна, Бургас, Софийска област, Стара Загора, Благоевград, Плевен, Пазарджик, Велико Търново, Кърджали, Шумен, Враца, Сливен, Кюстендил, Габрово, Перник, Ямбол, Видин и Монтана.