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Близо 500 души са с поставена трета доза ваксина срещу COVID-19

Данните в здравната система са за такива имунизации от 20 области
29 сеп 2021 20:25, Веселина Йорданова
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Близо 500 души са с поставена трета доза ваксина срещу COVID-19
Снимка: БГНЕС

Вписаните трети дози ваксини срещу COVID-19 към 17.00 часа днес са 496, според данните в Националната здравно-информационна система.

Ваксините са приложени от лечебни заведения за болнична помощ, медицински центрове, имунизационни пунктове в РЗИ и общопрактикуващи лекари, съобщиха от МЗ.

До този момент трети дози са поставени в 20 области в страната - София-град, Пловдив, Варна, Бургас, Софийска област, Стара Загора, Благоевград, Плевен, Пазарджик, Велико Търново, Кърджали, Шумен, Враца, Сливен, Кюстендил, Габрово, Перник, Ямбол, Видин и Монтана.

По публикацията работи: Веселина Йорданова

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Напиши коментар Коментари
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X преди 19 минути
И на третия път стомната се счупи .
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реджеб иведик преди 21 минути
бройте ме и мен 501 и първия съм с бустерна доза!!!!...първата и втората пропуснал съм ги защото не вярвах...ама реших да си боцна трета бустерна доза че да съм бил бил прдпазил?!?!...апропо някой знае ли ако му еписано да се обси дали ще се удави????....някой помни ли ухан 95 жестокия коронавирус грип от далечната 1996.....моля троловетеи парцалите с които са им опорка хибридните новини да не коентират..те ако искат да си бият и 666 доза и да се крият в мазето не с маски а със скафандри!!!..:))
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Анонимен преди 21 минути
До 38: Ако се бях ваксинирал, щеше да си познал. Върви си вземи дозата, че не можеш да мислиш нормално и потреперваш.
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До 36 преди 27 минути
Скоро ще ти е трайно положителен и то вечно !
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медик преди 30 минути
-Докторе, оня с инфаркта почина.- Пишете го с Ковид (1000 ли бяха, или 1500 лв. отгоре на пътеката)-Ами онзи с рака вече се задушава, интубирахме го и го преместихме в интензивното.- Да не забравиш да пуснеш един тест с Ковид, че като вземе да умре ще е късно.
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Анонимен преди 33 минути
До Пиян залян: Не ни пускат там с отрицателен тест. Кво правим?
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Пиян залян преди 35 минути
Всички антиваксари са за интензивното !!!
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Анонимен преди 38 минути
В моето обкръжение и познати и колеги едва ли има друг повече от мен който да е твърдял, че не вярва на този вирус. Е разбира се го лепнах, ноември 2020 г. и го изкарах тежко, десет дена на легло с мускулни болки и главоболие, кашлица повече от 6 месеца, обоняние и вкус дори няма да ги пиша защото бяха нищо сравнение с останалото, имах и задух на моменти и много потене и втрисване. Не съм се бол след това но определено има вирус и според имуната система сваля леко или тежко.. болните хора са чао
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Анонимен преди 38 минути
Имат ли трета доз срещу дребна шарка?
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Анонимен преди 40 минути
Много вече искат четвърта доза.
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Анонимен преди 42 минути
Браво..
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Анонимен преди 43 минути
Бърже, че трябва да се тестват тези препарати на нещо.
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Анонимен преди 45 минути
До НКК: Какво безсилие бе? Много съм си силен даже. Не ми трябват химии. Предпочитам природосъобразен живот.
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НКК преди 48 минути
Като Ви чета умните расъждения се сещам за един виц за СПИН. Оплаква се един приятел, че го е страх да е*e заради спина, но го е яд, че тези които не ги е страх си отеб*ха. Така и Вие, страх от ваксината и яд, че някой си е сложил и плюете и сипете всякакви щуротии защитавайки собственото си безсилие.
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Анонимен преди 49 минути
До 24: Прав си. Написах го с подтекст. Всичко е ГОЛЯМА лъжа! И те знаят, че ние знаем, че ни лъжат. Театър!
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КЪцаров преди 52 минути
В Ямбол в петък ще бракуват 15 хиляди дози. БДЖ трябва да отпусне безплатни билети и допълнителни вагони - Който иска да иде да си сложи 4-та, 5-та, 6та до 7-*** доза.
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Нане преди 52 минути
На бауто съм и запазил 2...кеф и пфизер, кеф и модерна... Иглата е напред...
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Антиваксър преди 52 минути
до 13 Щото всичкото е една голяяяяма Лъжа! На овцeтe като им кажат че някой умрял само от ковид, а не с 10 придружаващи заболявания и те вярват. Какъв ковид, скапаняци? Аз го изкарах само с липса на обоняние и храчки от белите дробове за седмица. Това стана преди 3 месеца. Никъде не ползвам маска, освен ако изрично ми забранят да посещавам обществен обект без маска. Цял живот ходете с маски и си набийте по 5-та игла даже! Да цитирам ли Айнщайн за Вселената и човешката глупост? Няма нужда, нали?
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Анонимен преди 53 минути
До 15: Вие самите сте виновни, че поддържате фалшива пандемия. Не ние неваксинираните.
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Бay преди 54 минути
До 21 за жалост не става така. :(
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