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Данните на ЦИК: Кой къде печели и къде ще има балотаж в областните градове?

Резултатите са на базата на протоколите, преброени до 6:00 часа
Обновена: 28 окт 2019 07:50 | 28 окт 2019 07:41, Александър Попов
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Данните на ЦИК: Кой къде печели и къде ще има балотаж в областните градове?
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Резултатите в областните градове са на базата на преброените протоколи от ЦИК към 6:00 часа.

Благоевград - при обработени 46.64% СИК протоколи в OИК

Атанас Станкев Камбитов, ПП ГЕРБ - 25,14%
Румен Георгиев Томов - 22,28%
Андон Йорданов Тодоров, Местна коалиция "Партия на Зелените (ВОЛЯ)" - 14,9%

Бургас - при обработени 73.87% СИК протоколи в OИК

Димитър Николов Николов, ПП ГЕРБ - 65.95%
Николай Асенов Тишев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 10,04%

Варна - при обработени 36.54% СИК протоколи в OИК

Иван Портних - ГЕРБ - 50,56%
Анелия Клисарова - БСП - 14,26%
Костадин Костадинов - Възраждане - 13,6%

Велико Търново - при обработени 75.00% СИК протоколи в OИК

Даниел Димитров Панов, ПП ГЕРБ - 60,45%
Весела Николаева Лечева, Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение 21) - 22,02%

Видин - при обработени 50.00% СИК протоколи в OИК

Цветан Петров Ценков, Местна коалиция СДС (НДСВ, Нова алтернатива, ЗНС, БЗНС, БДСР) - 33,13%
Огнян Кирилов Ценков, ПП ГЕРБ - 30,31%
Любомир Асенов Георгиев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 18,4%

Враца - при обработени 69.01% СИК протоколи в OИК

Калин Ангелов Каменов, ПП ГЕРБ - 73,27%
Момчил Иванчев Младенов, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 14.15%

Габрово - при обработени 99.17% СИК протоколи в OИК

Таня Венкова Христова, ПП ГЕРБ - 58.63%
Ивелин Николов Николов, Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 17.39%

Добрич - при обработени 48.06% СИК протоколи в OИК

Йордан Тошков Йорданов, Местна коалиция ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН) - 42.44%
Надежда Димитрова Петкова, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 29.61%
Георги Антонов Петков, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 10.89%

Кърджали - при обработени 44.93% СИК протоколи в OИК

Хасан Азис Исмаил, ДПС - 59.55%
Никола Светозаров Чанев, ГЕРБ - 25.71%
Милко Петров Багдасаров, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 8.41%

Кюстендил - при обработени 85.89% СИК протоколи в OИК

Петър Георгиев Паунов, Местна коалиция ГЕРБ - 54.59%
Здравко Стойнев Милев, Независим кандидат - 26.35%

Ловеч -  при обработени 76.08% СИК протоколи в OИК

Корнелия Добрева Маринова, ГЕРБ - 28.56%
Радина Минкова Банкова, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 26,09%
Виктор Василев Стойчев, ВМРО - 24.64%

Монтана - при обработени 51.56% СИК протоколи в OИК

Златко Софрониев Живков, Местна коалиция - 69.42%
Илия Илиев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 15.37%

Пазарджик - при обработени 59.56% СИК протоколи в OИК

Тодор Димитров Попов, Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ - 41.30%
Благо Атанасов Солов, Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ - 19.58%
Иван Дойчев Панайотов, ГЕРБ - 18.59%

Перник - при обработени 47.19% СИК протоколи в OИК

Станислав Иванов Владимиров, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 41.61%
Вяра Михайлова Церовска, ПП ГЕРБ - 38.52%

Плевен - при обработени 55.71% СИК протоколи в OИК

Георг Спартански, Инициативен комитет - 39.39%
Мирослав Николов Петров, ПП ГЕРБ - 28,65%
Илиян Йончев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 14.88%

Пловдив - при обработени 44.48% СИК протоколи в OИК

Здравко Димитров Димитров, ПП ГЕРБ - 34.81%
Славчо Стоев Атанасов, Местна коалиция "НФСБ (ВМРО-БНД)" - 16.40%
Дани Стефанова Каназирева, СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ - 11.54%
Николай Атанасов Радев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 10.50%

Разград - при обработени 96.18% СИК протоколи в OИК

Денчо Бояджиев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ    - 25.66%
Валентин Стефанов Василев, ГЕРБ    - 23.80%
Левент Али Апти, ДПС - 17.78%
Мирослав Тодоров Грънчаров, Местна коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ - 16.50%

Русе - при обработени 25.38% СИК протоколи в OИК

Пенчо Пламенов Милков, Местна коалиция БСП за България - 35,26%
Диана Ангелова Иванова, ГЕРБ - 27.02%

Силистра - при обработени 99.54% СИК протоколи в OИК

Юлиян Найденов Найденов, ГЕРБ - 48.51%
Момчил Стефанов Неков, Местна коалиция БСП за България - 29.02%

Сливен - при обработени 36.93% СИК протоколи в OИК

Стефан Радев, ГЕРБ - 46.06%
Кольо Милев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 24.45%

Смолян - при обработени 80.75% СИК протоколи в OИК

Николай Тодоров Мелемов, ПП ГЕРБ - 37.68%
Кирил Хараламбиев Хаджихристев, Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ - 21.84%
Стефан Атанасов Сабрутев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 21.76%

София-град - при обработени 20.90% СИК протоколи в OИК

Йорданка Фандъкова, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 36.34%
Мая Манолова-Найденова, независим - 26.73%
Борислав Александров Игнатов, ДБ - 13.27%
Борис Бориславов Бонев, независим - 11.27%

Стара Загора - при обработени 38.44% СИК протоколи в OИК

Живко Веселинов Тодоров, ПП ГЕРБ - 69.08%
Иван Стоянов Върляков, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 14.88%

Търговище - при обработени 51.97% СИК протоколи в OИК

Дарин Иванов Димитров, ПП ГЕРБ    - 51.33%
Хамди Мехмедов Илиязов, ДПС - 33.73%

Хасково - при обработени 32.24% СИК протоколи в OИК

Станислав Насков Дечев, ГЕРБ - 52.79%
Коста Петков Стоев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 17.07%

Шумен - при обработени 74.64% СИК протоколи в OИК

Любомир Димитров Христов, ГЕРБ - 32.56%
Венцислав Дянков Венков, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 22.21%
Добромир Веселинов Драев, Местна коалиция ДБГ - 13.13%

Ямбол - при обработени 71.84% СИК протоколи в OИК

Валентин Цветанов Ревански, ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ - 39.20%
Катя Атанасова Георгиева, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 21.75%
Димитър Ангелов Иванов, ГЕРБ - 17.37%

По публикацията работи: Александър Попов

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Напиши коментар Коментари
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Врачанин преди 6 месеца
Победата на Калин Каменов е христоматиен пример как един обикновен гражданин, без собствен бизнес с неуморния си труд може да победи милионера от БСП с цели 60 %.Калин промени града ,спечели сърцато на врачани и те му се отблагодариха с обич.
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добруджанец преди 6 месеца
Освен за Ямбол и за Добрич не се чу нито дума в коментарите .В Добрич кандидатът на Герб ще е на балотаж със настоящия кмет/той не е от Герб/.Кога ще престанат да делят хората на такива-онакива?Всички сме граждани и данъкоплатци на държавата!И всички имат еднакви права за нормален живот в населеното си място!
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Факт преди 6 месеца
След 10 години тотален провал нас ГЕРБ в управлението на България, такива високи проценти за ГЕРБ са мазохизъм или фалшификация.
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Бабушка преди 6 месеца
На,изборите за евродепутати бюлетината беше една,един екземпляр, броиха ги с дни,сега са три за софия и две в областните градове,преброиха ги за няколко часа почти половината,абееее,манипулациите са абсолютен факт!!!!!!
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Анонимен преди 6 месеца
G-n Konstantinov az mislja vtoroto
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Я па ти.. преди 6 месеца
До До 11 ХХХ 13 Бита карта си байно.
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Отговор преди 6 месеца
До Анонимен 12 Ооо, бъди спокоен. Комунист оставка не подава.Ама победата наистина е сакрошителна.
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Така е .. преди 6 месеца
До Да попитам 9 Оставката вече не е на дневен ред. Закриване на партията е правилното решение. Тиквата отново ги преби у диреко.
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Пенсионер преди 6 месеца
До КОНСТАНТИНОВ 7 А ти какво определение ще дадеш за себе си ?Какъв вид добиче си ?
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Антитрол преди 6 месеца
Към 11. ХХХ. Интересна констатация, която само потвърждава какъв велик сатирик е Алеко Константинов. Типичен Ганьовски коментар. Но алъш вериш да върви, парета да паднат. Ганьо, всеки мързелив, необразован и некадърен, е беден! Но вече много от българите не са! Погледни предлаганите заплати в обявите за работа, стигат до няколко хиляди лева! Но...за можещи!
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ямболлия преди 6 месеца
Ямбол ще бъде първият областен град, който успешно и дълготрайно, надявам се, забива пирон в ковчега на *** (ГЕРБ и БСП). И аз гласувах за кандидата подкрепен от "Пряка демокрация" Ревански. Много изговори, но и много направи, и то само в предизборната си кампания. Ако е толкова деен и по време на мандата си, то за пръв път в живота ми няма да ме е срам да кажа от кой град съм.
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До 11 ХХХ преди 6 месеца
Такъв прост народ заслужава ли да има такива хубави гори и такива златни мини ? Не разбира се ! За това и златото отива за Канада,а дърветата за Гърция и да пълнят джобовете на такива като Десислава Танева ! Та по добре Канада да трупа златен резерв ....българина такива имане не му трябва ...трябва му 600 лв заплата да има за хляб, салам , ток и лекарства ....това стига !
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Анонимен преди 6 месеца
само кака Корни да не подаде оставка
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ХХХ преди 6 месеца
Интересното че България е на дъното във всички добри класации като заплати , здравеопазване , образование , а е на първо място във всички лоши класации като смърност , мизерия , корупция .......и пак народа гласува така да продължава държавата ....що са шилешки народ не знам явно 500 години са си оказали влияние ....лека форма на мазохизъм .....свикнали сме да ни тъпчат .....дори не се ДОБЛИЖАВАМЕ до НИСКАТА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА ! За какво говорим въобще ? После как няма да ни вземат злато и горите
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Анонимен преди 6 месеца
Важното е, че сега Dickнелия Нинова ще обяви победа!
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Да попитам преди 6 месеца
Американката Корнела подаде ли вече ОСТАВКА?
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Гошо...Тъпото преди 6 месеца
Ямбол не го споменаваха до...сутринтапо нито една...медия.защо ли.Защото гербаджиите дори не са на...балотаж.Боко ще заобикаля Ямбол поне на 10-тина километра по...околовръстното,като отива на...гости в Бурргъс.
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КОНСТАНТИНОВ преди 6 месеца
ОТ ТЕЗИ РЕЗУЛТАТИ МОГАТ ДА СЕ НАПРАВЯТ САМО ДВЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ.ИЛИ ФАЛШИФИКАЦИЯТА Е ПЪЛНА ИЛИ НАРОДА НА БЪЛГАРИЯ Е СТАДО ДОБИЧЕТА.
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Германия преди 6 месеца
Честито на всички ,желаете промяна,скачате по форуми,пИшете закони,оплаквания,силни сте в....мечтите си!Пред урните,обаче,е съвсем различно! Всеки народ,заслужава съдбата си,особено ако е срещу 50/100 лв!
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The Ghost преди 6 месеца
Огледал се Илия,
пак с тия....
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