Данните на ЦИК: Кой къде печели и къде ще има балотаж в областните градове?

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Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg
Резултатите в областните градове са на базата на преброените протоколи от ЦИК към 6:00 часа.
Благоевград - при обработени 46.64% СИК протоколи в OИК
Атанас Станкев Камбитов, ПП ГЕРБ - 25,14%
Румен Георгиев Томов - 22,28%
Андон Йорданов Тодоров, Местна коалиция "Партия на Зелените (ВОЛЯ)" - 14,9%
Бургас - при обработени 73.87% СИК протоколи в OИК
Димитър Николов Николов, ПП ГЕРБ - 65.95%
Николай Асенов Тишев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 10,04%
Варна - при обработени 36.54% СИК протоколи в OИК
Иван Портних - ГЕРБ - 50,56%
Анелия Клисарова - БСП - 14,26%
Костадин Костадинов - Възраждане - 13,6%
Велико Търново - при обработени 75.00% СИК протоколи в OИК
Даниел Димитров Панов, ПП ГЕРБ - 60,45%
Весела Николаева Лечева, Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение 21) - 22,02%
Видин - при обработени 50.00% СИК протоколи в OИК
Цветан Петров Ценков, Местна коалиция СДС (НДСВ, Нова алтернатива, ЗНС, БЗНС, БДСР) - 33,13%
Огнян Кирилов Ценков, ПП ГЕРБ - 30,31%
Любомир Асенов Георгиев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 18,4%
Враца - при обработени 69.01% СИК протоколи в OИК
Калин Ангелов Каменов, ПП ГЕРБ - 73,27%
Момчил Иванчев Младенов, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 14.15%
Габрово - при обработени 99.17% СИК протоколи в OИК
Таня Венкова Христова, ПП ГЕРБ - 58.63%
Ивелин Николов Николов, Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 17.39%
Добрич - при обработени 48.06% СИК протоколи в OИК
Йордан Тошков Йорданов, Местна коалиция ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН) - 42.44%
Надежда Димитрова Петкова, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 29.61%
Георги Антонов Петков, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 10.89%
Кърджали - при обработени 44.93% СИК протоколи в OИК
Хасан Азис Исмаил, ДПС - 59.55%
Никола Светозаров Чанев, ГЕРБ - 25.71%
Милко Петров Багдасаров, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 8.41%
Кюстендил - при обработени 85.89% СИК протоколи в OИК
Петър Георгиев Паунов, Местна коалиция ГЕРБ - 54.59%
Здравко Стойнев Милев, Независим кандидат - 26.35%
Ловеч - при обработени 76.08% СИК протоколи в OИК
Корнелия Добрева Маринова, ГЕРБ - 28.56%
Радина Минкова Банкова, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 26,09%
Виктор Василев Стойчев, ВМРО - 24.64%
Монтана - при обработени 51.56% СИК протоколи в OИК
Златко Софрониев Живков, Местна коалиция - 69.42%
Илия Илиев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 15.37%
Пазарджик - при обработени 59.56% СИК протоколи в OИК
Тодор Димитров Попов, Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ - 41.30%
Благо Атанасов Солов, Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ - 19.58%
Иван Дойчев Панайотов, ГЕРБ - 18.59%
Перник - при обработени 47.19% СИК протоколи в OИК
Станислав Иванов Владимиров, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 41.61%
Вяра Михайлова Церовска, ПП ГЕРБ - 38.52%
Плевен - при обработени 55.71% СИК протоколи в OИК
Георг Спартански, Инициативен комитет - 39.39%
Мирослав Николов Петров, ПП ГЕРБ - 28,65%
Илиян Йончев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 14.88%
Пловдив - при обработени 44.48% СИК протоколи в OИК
Здравко Димитров Димитров, ПП ГЕРБ - 34.81%
Славчо Стоев Атанасов, Местна коалиция "НФСБ (ВМРО-БНД)" - 16.40%
Дани Стефанова Каназирева, СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ - 11.54%
Николай Атанасов Радев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 10.50%
Разград - при обработени 96.18% СИК протоколи в OИК
Денчо Бояджиев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 25.66%
Валентин Стефанов Василев, ГЕРБ - 23.80%
Левент Али Апти, ДПС - 17.78%
Мирослав Тодоров Грънчаров, Местна коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ - 16.50%
Русе - при обработени 25.38% СИК протоколи в OИК
Пенчо Пламенов Милков, Местна коалиция БСП за България - 35,26%
Диана Ангелова Иванова, ГЕРБ - 27.02%
Силистра - при обработени 99.54% СИК протоколи в OИК
Юлиян Найденов Найденов, ГЕРБ - 48.51%
Момчил Стефанов Неков, Местна коалиция БСП за България - 29.02%
Сливен - при обработени 36.93% СИК протоколи в OИК
Стефан Радев, ГЕРБ - 46.06%
Кольо Милев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 24.45%
Смолян - при обработени 80.75% СИК протоколи в OИК
Николай Тодоров Мелемов, ПП ГЕРБ - 37.68%
Кирил Хараламбиев Хаджихристев, Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ - 21.84%
Стефан Атанасов Сабрутев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 21.76%
София-град - при обработени 20.90% СИК протоколи в OИК
Йорданка Фандъкова, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 36.34%
Мая Манолова-Найденова, независим - 26.73%
Борислав Александров Игнатов, ДБ - 13.27%
Борис Бориславов Бонев, независим - 11.27%
Стара Загора - при обработени 38.44% СИК протоколи в OИК
Живко Веселинов Тодоров, ПП ГЕРБ - 69.08%
Иван Стоянов Върляков, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 14.88%
Търговище - при обработени 51.97% СИК протоколи в OИК
Дарин Иванов Димитров, ПП ГЕРБ - 51.33%
Хамди Мехмедов Илиязов, ДПС - 33.73%
Хасково - при обработени 32.24% СИК протоколи в OИК
Станислав Насков Дечев, ГЕРБ - 52.79%
Коста Петков Стоев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 17.07%
Шумен - при обработени 74.64% СИК протоколи в OИК
Любомир Димитров Христов, ГЕРБ - 32.56%
Венцислав Дянков Венков, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 22.21%
Добромир Веселинов Драев, Местна коалиция ДБГ - 13.13%
Ямбол - при обработени 71.84% СИК протоколи в OИК
Валентин Цветанов Ревански, ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ - 39.20%
Катя Атанасова Георгиева, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 21.75%
Димитър Ангелов Иванов, ГЕРБ - 17.37%