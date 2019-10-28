Данните на ЦИК: Кой къде печели и къде ще има балотаж в областните градове?

Резултатите в областните градове са на базата на преброените протоколи от ЦИК към 6:00 часа.

Благоевград - при обработени 46.64% СИК протоколи в OИК

Атанас Станкев Камбитов, ПП ГЕРБ - 25,14%

Румен Георгиев Томов - 22,28%

Андон Йорданов Тодоров, Местна коалиция "Партия на Зелените (ВОЛЯ)" - 14,9%

Бургас - при обработени 73.87% СИК протоколи в OИК

Димитър Николов Николов, ПП ГЕРБ - 65.95%

Николай Асенов Тишев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 10,04%

Варна - при обработени 36.54% СИК протоколи в OИК

Иван Портних - ГЕРБ - 50,56%

Анелия Клисарова - БСП - 14,26%

Костадин Костадинов - Възраждане - 13,6%

Велико Търново - при обработени 75.00% СИК протоколи в OИК

Даниел Димитров Панов, ПП ГЕРБ - 60,45%

Весела Николаева Лечева, Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение 21) - 22,02%

Видин - при обработени 50.00% СИК протоколи в OИК

Цветан Петров Ценков, Местна коалиция СДС (НДСВ, Нова алтернатива, ЗНС, БЗНС, БДСР) - 33,13%

Огнян Кирилов Ценков, ПП ГЕРБ - 30,31%

Любомир Асенов Георгиев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 18,4%

Враца - при обработени 69.01% СИК протоколи в OИК

Калин Ангелов Каменов, ПП ГЕРБ - 73,27%

Момчил Иванчев Младенов, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 14.15%

Габрово - при обработени 99.17% СИК протоколи в OИК

Таня Венкова Христова, ПП ГЕРБ - 58.63%

Ивелин Николов Николов, Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 17.39%

Добрич - при обработени 48.06% СИК протоколи в OИК



Йордан Тошков Йорданов, Местна коалиция ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН) - 42.44%

Надежда Димитрова Петкова, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 29.61%

Георги Антонов Петков, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 10.89%

Кърджали - при обработени 44.93% СИК протоколи в OИК

Хасан Азис Исмаил, ДПС - 59.55%

Никола Светозаров Чанев, ГЕРБ - 25.71%

Милко Петров Багдасаров, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 8.41%

Кюстендил - при обработени 85.89% СИК протоколи в OИК

Петър Георгиев Паунов, Местна коалиция ГЕРБ - 54.59%

Здравко Стойнев Милев, Независим кандидат - 26.35%

Ловеч - при обработени 76.08% СИК протоколи в OИК

Корнелия Добрева Маринова, ГЕРБ - 28.56%

Радина Минкова Банкова, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 26,09%

Виктор Василев Стойчев, ВМРО - 24.64%

Монтана - при обработени 51.56% СИК протоколи в OИК

Златко Софрониев Живков, Местна коалиция - 69.42%

Илия Илиев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 15.37%

Пазарджик - при обработени 59.56% СИК протоколи в OИК

Тодор Димитров Попов, Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ - 41.30%

Благо Атанасов Солов, Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ - 19.58%

Иван Дойчев Панайотов, ГЕРБ - 18.59%

Перник - при обработени 47.19% СИК протоколи в OИК

Станислав Иванов Владимиров, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 41.61%

Вяра Михайлова Церовска, ПП ГЕРБ - 38.52%

Плевен - при обработени 55.71% СИК протоколи в OИК

Георг Спартански, Инициативен комитет - 39.39%

Мирослав Николов Петров, ПП ГЕРБ - 28,65%

Илиян Йончев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 14.88%

Пловдив - при обработени 44.48% СИК протоколи в OИК

Здравко Димитров Димитров, ПП ГЕРБ - 34.81%

Славчо Стоев Атанасов, Местна коалиция "НФСБ (ВМРО-БНД)" - 16.40%

Дани Стефанова Каназирева, СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ - 11.54%

Николай Атанасов Радев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 10.50%

Разград - при обработени 96.18% СИК протоколи в OИК

Денчо Бояджиев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 25.66%

Валентин Стефанов Василев, ГЕРБ - 23.80%

Левент Али Апти, ДПС - 17.78%

Мирослав Тодоров Грънчаров, Местна коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ - 16.50%

Русе - при обработени 25.38% СИК протоколи в OИК



Пенчо Пламенов Милков, Местна коалиция БСП за България - 35,26%

Диана Ангелова Иванова, ГЕРБ - 27.02%

Силистра - при обработени 99.54% СИК протоколи в OИК

Юлиян Найденов Найденов, ГЕРБ - 48.51%

Момчил Стефанов Неков, Местна коалиция БСП за България - 29.02%

Сливен - при обработени 36.93% СИК протоколи в OИК



Стефан Радев, ГЕРБ - 46.06%

Кольо Милев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 24.45%

Смолян - при обработени 80.75% СИК протоколи в OИК

Николай Тодоров Мелемов, ПП ГЕРБ - 37.68%

Кирил Хараламбиев Хаджихристев, Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ - 21.84%

Стефан Атанасов Сабрутев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 21.76%

София-град - при обработени 20.90% СИК протоколи в OИК

Йорданка Фандъкова, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 36.34%

Мая Манолова-Найденова, независим - 26.73%

Борислав Александров Игнатов, ДБ - 13.27%

Борис Бориславов Бонев, независим - 11.27%

Стара Загора - при обработени 38.44% СИК протоколи в OИК

Живко Веселинов Тодоров, ПП ГЕРБ - 69.08%

Иван Стоянов Върляков, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 14.88%

Търговище - при обработени 51.97% СИК протоколи в OИК

Дарин Иванов Димитров, ПП ГЕРБ - 51.33%

Хамди Мехмедов Илиязов, ДПС - 33.73%

Хасково - при обработени 32.24% СИК протоколи в OИК

Станислав Насков Дечев, ГЕРБ - 52.79%

Коста Петков Стоев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 17.07%

Шумен - при обработени 74.64% СИК протоколи в OИК

Любомир Димитров Христов, ГЕРБ - 32.56%

Венцислав Дянков Венков, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 22.21%

Добромир Веселинов Драев, Местна коалиция ДБГ - 13.13%

Ямбол - при обработени 71.84% СИК протоколи в OИК

Валентин Цветанов Ревански, ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ - 39.20%

Катя Атанасова Георгиева, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 21.75%

Димитър Ангелов Иванов, ГЕРБ - 17.37%