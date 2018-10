Парти за последно: Сводник №1 си отиде след нощ с порно легенди

На 72 години, след диво парти за рождения си ден, почина Денис Хоф - най-известният съдържател на бордеи в света.

Денис Хоф беше звезда в сериал на HBO за бизнеса си с публични домове, а в последните месеци реши да подражава на един от идолите си - Доналд Тръмп, и се кандидатира за представител на Невада в долната камара на Конгреса на САЩ.

Хоф е бил намерен мъртъв в частната си резиденция в ранчото си в Невада.

Вечерта той спретнал купон с ветерана във филмите за възрастни Рон Джереми, 52-годишната жрица на любовта Хайди Флейс, с която е имал връзка, пенсионираният скандален шериф Джо Арпайо и други гости.

Рон Джереми обясни, че той и една от гостенките на партито са потърсили Хоф след като той закъснял за уговорена среща.

Today I lost one of my best friends. I am the one who found him. Every year we spend the weekend together for his birthday. He said this was the best year ever. I will miss him every day. Rest In Peace Daddy D. #DennisHof @DennisHof pic.twitter.com/Q1JkntD2ku