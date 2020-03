Полицаи на крак заради... гигантска коледна топка

Лондонската полиция се изправи пред доста неочаквана заплаха в сряда, когато получили сигнал за недетонирана бомба, която била изплувала на брега на река Темза.

За късмет на полицаите, които били извикани на място, "бомбата" се оказала просто гигантско коледно украшение.

Полицията сама се пошегува със себе си в Twitter. От управлението Тауър Хамлетс публикуваха снимка на "опасната" находка, пише Newsweek.

Officers were called to Wapping to investigate a possible unexploded device that had been washed up on the shore.

Luckily, upon closer inspection, it is a giant glittery Christmas bauble! 🎄🎅 pic.twitter.com/L6mCzr4Gjk