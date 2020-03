След тежката катастрофа: Кевин Харт ще може да ходи

Автомобилът на Кевин Харт е неузнаваем след тежката катастрофа, която комикът преживя в неделя, но за щастие той и останалите трима души в колата са оцелели. Харт е пострадал най-тежко.

Той се е возил в своя класически автомобил 1970 Plymouth Barracuda, който си подари за 40-я рожден ден. Зад волана на возилото е бил Джаред Блек, годеник на фитнес инструктурката на съпругата на Харт, Ребека Брохстерман.

Блек е изгубил контрол над автомобила докато правел завой, за да се качи на магистралата. Според информация на полицията, той не е бил под въздействието на алкохол. Той също е бил леко ранен, но не колкоко Харт, който ще прекара дълго време в болницата в Лос Анджелис.

Комикът има наранявания на гърба и ще трябва да претърпи операция, но според информация от лекарите, Харт може да мърда крайниците си и да ходи. За щастие, при инцидента не е имало прекъсване на гръбначния му стълб.

Очаква се звездата да се възстанови напълно.

Катастрофата се случи само няколко часа, след като Харт се похвали с новата си придобивка в Instagram и я покара за първи път.

Damn Kevin Hart lucky to be alive after this car crash pic.twitter.com/SxUiS2ZAoa