След 6 м. отпуск заради стрес: Котаракът Палмерстън пак на работа

Котаракът Палмерстън, официален служител в британското външно министерство, се завърна на поста си след като прекара 6 месеца, възстановявайки се от стреса, причинен от колегите му, които постоянно го вдигали и прехранвали.

Сега хората, колеги на Палмерстън, са вече предупредени, че не бива да галят котарака, освен ако той не ги приближи и трябва да спрат да му дават лакомства.

През юли месец сър Саймън Макдоналд приюти котарака в личния си дом, за да може четириногия мишелов да се възстанови от стреса. Палмерстън бил с наднормено тегло и козината от предните му лапи окапала, пише британският "Телеграф".

I am happy to announce that I will be returning to my Chief Mouser duties at the @foreignoffice this week! New guidance - the Palmerston Protocols - will govern my care in the FCO to make sure it’s working for me. (1/4) pic.twitter.com/j2AFKI0DGN