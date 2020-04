Студ във Флорида: Вкочанени игуани падат от дърветата

За игуаните във Флорида определено вторник не беше добър ден. Дори може да се каже, че едва не умряха - заради студеното време.

За Южна Флорида рядко се получават предупреждения за студено време, но синоптиците в САЩ предупредиха за необичайно застудяване във вторник.

Заедно с прогнозата те предупредиха и за опасността от падащи игуани от дърветата. Жителите на южния щат наистина станаха свидетели на десетки падащи премръзнали рептили.

Those iguanas you see everywhere will eventually wake up and scurry off. Here’s one outside our Broward Bureau doing just that: pic.twitter.com/UKV6BtWuhU — Frank Guzman (@fguzmanon7) January 22, 2020



Не чак толкова дребните животни бяха заснети от десетки жители на Флорида, паднали от дърветата по тротоари и полянки. Макар че влечугите изглеждат мъртви, просто са били прекалено премръзнали, за да мърдат.

Yesterday, there was news no one believed...iguanas falling out of the sky due to cold temperatures. Here is a video sent by my friends at Redline Iguana Removal. #iguanas #FloridaWinter pic.twitter.com/8FUy2bVvpR — Elina Shirazi (@elinashirazi) January 22, 2020

Игуаните започват да премръзват, когато температурите паднат под 10 градуса и могат да замръзнат при температури от около 4,5 градуса. Когато се случи това падат от дърветата, които са техен дом и изглеждат умрели, макар че не са.