Свидетели заснеха НЛО в Бразилия – разбило ли се е край Маже?

Преди няколко дни жителите на град Маже в Бразилия стават свидетели на нещо необичайно - няколко мистериозни светлини в нощното небе.

Държанието им е различно в различните видеа, публикувани от свидетелите в различните социални мрежи като Reddit, Twitter и YouTube. В едно от тях то просто седи неподвижно, в друго се движи бързо из небето, трето видео дори намеква, че НЛО-то се е разбило край Маже.

След като клиповете на жълти, сини и червени светлини в триъгълна формация започнаха да се споделят в мрежите, Маже се превърна в трендинг в Twitter. Но по-голяма истерия сред любителите на НЛО предизника факта, че някои от публикациите за извънземните започнаха да изчезват от онлайн пространството.

Хаштагът в Twitter #MageUFO бе пълен с постове относно странното събитие, но изведнъж той вече не бе активен. Постовете в Reddit относно НЛО-то в Бразилия също бяха изтрити. Потребителите бързо обвиниха двете социални мрежи в цензура.

Twitter така и не даде коментар, но от Reddit обясниха, че ако постът "е глупав или е измислица", модераторите на сайта го изтриват. Но постовете се намират в подразделението на Reddit за НЛО, което разгневи потребителите, които бяха категорични, че именно в r/UFOs е мястото да се обсъжда подобен феномен. Докато дискусията течеше, онези, които искаха да обсъждат НЛО-то се преместиха в r/aliens.

Никой не съобщава за странните летящи обекти на властите. В Reddit пък се появиха твърденията, че се е чула експлозия, стрелба, а военните са арестували всеки, който се опитвал да се приближи до мястото, където НЛО-то уж се е разбило. ВВС съобщава, че не е засякло нищо в небето.

Но нека оставим случая в Маже настрана. От десетилетия Бразилия е една от страните, в които се случват интересни неща, свързани с НЛО.

През 1957 година журналистът Ибрахим Сюид получава плик, който съдържа парчета метал. Подателят е анонимен, но твърди, че това са останки от космически кораб, който се е разбил в курортния град Убатуба. Парчетата метал били чист магнезий. Техният произход е все още пълна мистерия.

Множество странни обекти в небето са регисрирани и от жителите на Коларес през 1977 година. Те също така се оплакват от странни наранявания по телата си. Според изследване на учена Жак Вале, няколко човека са убити от странните обекти. Засечена е радиация, както и термични изгаряния и странни белези по телата на хората. След края на разследването правителството обаче обявява, че няма абсолютно нищо необичайно в това.



Един от най-причудливите случаи е от 1996 г. Тогава няколко души твърдят, че са видели извънземно създание, обикалящо улиците на град Варгиня. То приличало на "дявола". За първи път съществото е забелязано от три жени в януарски следобед. След това го виждат още хора и дори Wall Street Journal разказа странната история. Може и да звучи глупаво, но това е един от най-известните случаи за видяно извънземно в Бразилия.

Може би последният случай в Бразилия ще се присъедини към дългия списък с мистериозни срещи с НЛО в страната. Но скептиците имат други версии - според тях, това е вид пиротехника, китайски фенер или дрон.

Hey @elonmusk another image supposedly taken in the same region in Magé (Rio de Janeiro) and there are reports that something fell over there in a lake ... But it doesn't seem to be a satellite... #Ovnis #ovnis2020 #ovni #Mage #ufo2020 #UFO #ufosighting #RiodeJaneiro pic.twitter.com/RpRvKuOKu5