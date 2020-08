Прът в колелото на брака – Мелания отказва да хване Тръмп за ръка

За първи път от началото на пандемията Доналд Тръмп, съпругата му Мелания и синът им Барон се появиха заедно на публично място. Семейството се върна във Вашингтон след пътуване до Ню Йорк, където почина братът на президента - Робърт.

Но и тази поява на Мелания и Тръмп заедно не се размина без конфузен момент. Видео показва как президента на САЩ няколко пъти се опитва да хване съпругата си за ръка докато слизат от правителствения Air Force One, но тя многократно дърпа ръката си.

Потребителите в социалните мрежи побързаха да коментират случката. "Съпротивата - това е ръката на Мелания", пише Джена Фридман в Twitter. "Тя ще гласува за Байдън", шегува се Дерек ДелГаудио. Множество потребители са на мнение, че Първата дама не може да понася съпруга си и не иска да го докосва.

Други обаче виждат ненужна конспирация в ситуацията. Те отбелязват, че времето е било ветровито и Мелания се е опитала да придържа полата си, за да не се вдигне пред всички фотографи.

Но това не е първият път, в който двойката е уловена в такъв момент. Само преди няколко месеца камерите заснеха как Тръмп моли съпругата си да се усмихне, тя прави опит, но физиономията й отново остава сериозна. През 2017 г. президента отново се опита да хване ръката на Мелания докато слизаха от самолета в Рим, но тя отново отказа, за това той хвана дупето й.

Камерите уловиха подобен момент и през 2018 г., когато Тръмп и Мелания посрещаха президента на Франция Макрон в Белия дом. Тръмп поиска да хване ръката на съпругата си, но тя се опита да я избегне на всяка цена. И през януари тази година, докато звучеше химна на Америка преди колежански турнир по футбол, президентът на САЩ се опита да хване съпругата си. Тя отново му избяга.

“I know I’ve been an absentee dad and a horrible husband - including flagrant affairs while you were pregnant - but let’s just hold hands at this event...” pic.twitter.com/gLDCs40iCk