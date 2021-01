Мъск разреши на българин да "открадне" логото на Spaxce X

Българинът Любомир Владимиров е разработчик на видеоигри. Към този момент той работи върху симулатор, с тематика, близка до плана на Илон Мъск за колонизация на Марс, предаде Нова тв.

Играта, наречена Mars is Flat, се отличава с емблематични дизайни, изработени от фирмите на Мъск. Сред тях са електрическата кола Tesla Cybertruck и ракетата "Спейс екс" Starship.

Любомир обаче има и по-грандиозна идея. Той иска да използва оригиналните имена и лога на компанията на Мъск. Задачата не е лесна, предвид факта, че те са запазена марка и ползването им без разрешение е противозакононно.

Затова Любомир измисля интересен начин, за да се добере до заветното разрешение, и то не от кого да е, а от самия Илон Мъск.

Всеки ден в продължение на почти половин година българинът изпраща съобщения до Мъск в Twitter с молба да използва така важните за проекта му лога. Във всяко послание Любомир отбелязва, че няма да спре да пише, докато не получи отговор.

И чудото се случва! На 154-я ден най-богатият човек в света отговаря на Владимиров.

„Можеш да „откраднеш“ логата и имената на Tesla и SpaceX, а ние вероятно няма да те съдим за това“, лаконичен е Мъск.

В мрежата тръгва вълна от реакции. Любомир обаче казва, че е напълно удовлетворен от отговора на Мъск. Връща му дори последващо съобщение, което гласи: „Бих искал да дам на SpaceX 80% от печалбите от играта. По този начин тя не само ще забавлява хората и ще предизвиква интереса им към Марс, но всъщност ще ви помогне да реализирате идеята си“.

Мъск редовно комуникира с хора през социалните мрежи. Той коментира дори шаржове, които му изпращат собственици на Tesla.

