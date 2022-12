Идва голямото коледно ядене! Как да поддържате форма?

Зимните игрови спортове ще ви помогнат да не напълнеете по време на очакваните коледни и новогодишни празници, казва диетологът Майк Бол. В материала Eat This, Not That! той назова най-ефективните упражнения за поддържане на форма по време на празниците.

Според Бол отслабването по време на празниците не се различава от това през друго време на годината. Той отбеляза, че на първо място е важно да се формира правилното отношение към тези дни: да се придържате към установените навици, да не преяждате и да се движите много.

"Докато мозъкът ви разбира, че обстоятелствата се променят по време на празниците, тялото работи както обикновено. Важно е да поддържате форма през целия празничен сезон, за да можете да се върнете към обичайния си начин на живот след това, без да съжалявате, че сте загубили предишната си физическа форма по време на празниците", съветва диетологът.

Лекарят препоръча аеробни дейности като ходене, бягане и плуване, които са особено ефективни за изгарянето на калории. "През зимните месеци може да бъде по-трудно да излезете навън за дълго време. Като алтернатива можете да използвате кардио-тренажори, които увеличават сърдечната честота и помагат за мускулите на краката", обясни той.

Друг начин да прекарате празниците без вреда за фигурата е кръговата силова тренировка. Според диетолога такива упражнения ви позволяват да получите максимална полза за мускулите за кратък период от време. Най-важното е да не правите дълги паузи между упражненията.

Бол препоръчва различни упражнения за насочване към различни мускулни групи. Например, последователно правете набирания, лицеви опори и клякания. Той обърна внимание и на зимните спортове, където можете да комбинирате бизнеса с удоволствието.

"Планирайте ходене със снегоходки, кънки на лед и ски, за да изгорите впечатляващо количество калории. Дори няма да го почувствате като работа, просто ще се забавлявате!" – увери специалистът, цитиран от БГНЕС.