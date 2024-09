8 храни, които удължават живота

Дълъг и здравословен живот е основен приоритет за голяма част от нас. Това може би е причината предаването Live to 100: Secrets of the Blue Zones да пожъне незабавен успех след премиерата си в Netflix през август миналата година. Това възхищение и очарование от столетниците – хората, които живеят до 100 или повече години – доведе до създаването на цели изследователски групи, посветени на изучаването на тази демографска група. От своите изследвания те са разкрили приликите в начина на живот на тези уникални индивиди – от избора на храна, социалните практики и общите нагласи и възгледи за живота.



Здравословните навици на столетниците

Столетниците живеят по целия свят, но има някои места с по-голяма гъстота от други. Това е една от причините за създаването на определението „Синя зона“.

Дан Бютнер е основателят на концепцията за сини зони, които определят местата, където са концентрирани групи от столетници. Тези области се срещат по целия свят, на почти всеки континент. Някои по-известни местоположения включват райони като Окинава в Япония, Икария в Гърция, Сардиния в Италия и Лома Линда в САЩ.

А що се отнася до начина на живот, сред живеещите в тези райони са открити доста общи неща. Избягването на стреса в ежедневието е една философия, която много столетници практикуват. Те се фокусират върху своя живот и този на хората, които обичат, вместо върху проблеми извън техния контрол. По подобен начин жителите на Сините зони са склонни да намират радост в ежедневието. Концепцията за ограничение в продължение на 50 седмици, за да се спести огромна сума пари, похарчена за двуседмична почивка, би била странна за столетника.

Поддържането на положително мислене, както и спортуването, силното чувство за общност и избягването на тютюнопушенето са други ключови фактори за подобряване на дълголетието.

Но това, което може да очарова хората най-много за тези дълголетници, са храните, които ядат, и навиците, които имат около храненето. Някои хранителни навици, наблюдавани при столетниците, включват обилна закуска, ядене предимно на растителни храни, избягване на диети за отслабване, ограничаване на алкохола и запазване на сладкишите за празненствата и специалните поводи.

Имайки предвид тези практики, разберете кои осем храни изследователите са определили като основни хранителни продукти за столетници

