В "Гласът": "Луда по тебе" в джаз вариант, сватба...

Вече са ясни полуфиналистите в музикалното шоу "Гласът на България". Изключителни изпълнения, неочаквани обрати и трудни сбогувания превърнаха концертът на живо снощи в истински музикален празник. Зрителите подкрепиха своите фаворити с гласуване и така определиха съдбата на 12-те финалисти.

Към полуфиналите на шоуто другата неделя продължават Галина Класимирова и Атанас Кателиев от отбора на Графа, Николай Воденичаров - Никеца и Ива Георгиева от отбора на Иван Лечев, Христиан Ненов и Надежда Александрова от отбора на Михаела Филева, Мария Величкова и Тино Хаджиев от отбора на Камелия.

Любимецът на тийнейджърките Вениамин Димитров напусна "Гласът на България" след като събра най-малко подкрепа в отбора на Михаела Филева. Вотът отреди най-гледаното музикално състезание да напусне и Ивана Муцкова, която заложи на песента на Лейди Гага Always Remember Us This Way, а Иван Лечев се поклони на изпълнението й с репликата: "Ти влезе в душата ми!".

Таксиметровият шофьор Тодор Симеонов излезе от зоната си на комфорт и изненада треньори и публика със нежно изпълнение на класиката "Светът е за двама", както и с новината, че по време на предаването се е оженил, но не успя да мотивира достатъчно зрители да го подкрепят. Той напусна сцената, като получи от своя треньор Камелия обещанието да направят дует.

Зрителите подкрепиха смелия ход на момчето с впечатляващо нисък глас и афинитет към алтернативния рок – Кирил Хаджиев-Тино да изпълни в джаз аранжимент поп-фолк класиката "Луда по тебе" на Камелия.