Бира се лее, реге Шаги си пее. А Стинг къде e?

Дългочаканият концерт на британската легенда Стинг не очарова публиката в Пловдив, но и не разочарова.

Любителите на регето знаят защо ги очарова, защото ямайският реге гуру Шаги бе променил някои от хитовете на Стинг, а останалите бяха разочаровани, защото не искаха да слушат Desert Rose, Shape of My Heart и Englishman in New York в подобно ритъм звучене.

Въпреки това хилядите, дошли от всички краища на страната в Античния театър в Пловдив, се забавляваха, пиха бира на корем, пяха и танцуваха под жаркото нощно небе в града под тепетата.

Час и половина, след който оставаш с лека горчивина, защото очакваш да чуеш един рок динозавър в пълния му блясък, с всичките му хитове през годините, с харизмата му да завладява сърцата.

Вместо това Стинг и Шаги изпълниха песни от съвместния си албум "44/876", който излезе само преди два месеца.

Дори вечните хитове на 67-годишния британец бяха белязани от реге филтъра, но явно е: Всяка плоча си има и слушателите.