Финландска мощ: Stratovarius и Таря разтърсиха Универсиада

С над 3 часово шоу пионерите на финладската пауър метъл сцена STRATOVARIUS и метъл примата Таря Турунен зарадваха своите многобройни фенове в столичната зала "Универсиада". Шоуто бе единствено в региона и бе част от съвместното им лимитирано турне "A Nordic Symphony", на което финландците представиха най-доброто от своето творчество.

Специален гост на концерта бяха британските симфомтъли SERPENTYNE, които зададоха ударното начало, а малко след края на своя сет съвсем спокойно се смесиха с публиката, където се снимаха с фенове и изгледаха шоуто на STRATOVARIUS и Таря.

Точно в 20,15, както бе зададено и от програмата на организаторите от BGTSC, на сцената се качиха Тимо Котипелто и компания, които забиха и първите акорди на емблематичната "Eagleheart". Всъщност, STRATOVARIUS не бяха гостували у нас от повече от 7 години и затова никак не бе случайна голямата енергия на феновете на финландците.

В следващите час и 20 минути прозвучаха някои от най-големите хитове на бандата, сред които "Forever Free", "Paradise", "4000 Rainy Nights", "Black Diamond", "Unbreakable" и емблематичната балада "Forever", а краят на сета дойде с друга емблема на финландците - "Hunting High and Low", на която цялата зала пееше с Тимо Котипелто.

След кратка почивка и зареждане с бира, дойде време и за любимката на родната публика Таря Турунен. Макар и този път финландската прима да не включи в сета си нищо от периода си с Nightwish, тя отново очарова "Универсиада" с музиката си и красивия си опит да говори и поздравява публиката на български. Шоуто започна с "Demons in You", в което Таря пее заедно с прелестната вокалистка на "Аrch Еnemy" Alissa White-Gluz. Последваха още от най-добрите песни на Таря, сред които "500 Letters", "Falling Awake", "Innocence", "I Walk Alone" и "Victim of Ritual".

Последната песен в концерта на финландката бе емблематичната за нея "Until My Last Breath", а близо петминутните овации в края на концерта бяха заслужената награда за музикалното шоу, с които музикантите сложиха край на турнето си "A Nordic Symphony".