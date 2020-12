Фестивалът Hills Of Rock се завръща през юли 2021 г.

Популярният фестивал Hills Of Rock се завръща през 2021 г. След като тази година пандемията го отложи, фестивалът се завръща догодина и ще се проведе на 22, 23 и 24 юли на Гребния канал в Пловдив, съобщиха организаторите.

Голяма част от обявените за 2020-а групи вече са потвърдили своето участие, а останалите се очаква да го направят съвсем скоро.

Хедлайнер на първия фестивален ден ще бъдат американците от Slipknot, a на втория – шведите от Amon Amarth.

Освен двете основни групи, участие във фестивала през 2021-а са потвърдиха още 32 банди - Rise of the Northstar, Bury Tomorrow, Dagoba, 40 Days Later, Dark Sky Choir, Fallcie, Nervosa, D2, Klogr, Power Crue, Hangarvain, 5Rand, Ravenface, The Modern Age Slavery, District 13, Basska, Hellion Stone, Jeremy?, Baildsa, Django Ze, Ogi 23, Milena & Band, Pizza, Scroletics, I.V.R. Project, Jin Monic, Siluet, Kerana & Kosmonavtite, Severozapadnyatsite, Dead Man’s Hat, Boomerang & Artificial Comet.

Всички билети, закупени за изданието през 2020 г., ще важат без презаверка или нужда от допълнително действие за новите дати догодина.

От 7 декември в продажба отново са тридневни билети за Hills of Rock 2021 на цена 120 лв. и еднодневни билети на цена 100 лв.