Италианската песен на Евровизия - най-слушана в музикалните платформи

В Италия очакват с голям интерес финала на Евровизия. Поводът е участието на италианската рок група „Манескин”, придобила глобална популярност след победата ѝ на фестивала Сан Ремо.

Песента на „Манескин” Zitti e buoni се оказва най-слушаната в Италия и в световен мащаб по музикалните платформи от всички участващи на песенния конкурс Евровизия 2021 – един рекорден стрийминг от над 26 милиона от месец март до месец май включително. Слушана е най-вече в Унгария, Австрия и Арабските емирства.

Още по темата Виктория класира България на финал на Евровизия 2021 21 май 2021 06:44 190

В интервю за италианските медии от групата посочват, че са много щастливи да участват на европейския фестивал, защото е много вълнуващо да се състезават пред международна публика, на която искат да предадат цялата си енергия. Чрез интерпретацията си на Zitti e buoni „Манескин” целят още да изумят света.

Изпълнението им е 24-о поред, смята се за благоприятно относно гласуването, освен че са фаворити за крайния успех заедно с френската певица Барбара Прави и с малтийката Дестини.

Евровизия 2021 ще се излъчи директно по първи канал на обществената телевизия РАИ с коментар на големия композитор, текстописец, естет и музикален критик Кристиано Малджолио.

В Ротердам общо 3500 души ще бъдат допускани в залата само след отрицателен тест за коронавирус. На делегациите от страните участнички не се разрешава да общуват.

Представителят на Исландия отказа да пее на живо, след като член на екипа му се оказа положителен за Covid-19.

Българската представителка Виктория също е един от фаворитите с песента “Growing Up is Getting Old” .

Зрителите в цяла Европа и българите в чужбина ще могат да я подкрепят при гласуването .