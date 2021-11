Поздравяват Селена Гомес за първата номинация за "Грами"

Номинациите за най-голямата вечер в музикалната индустрия вече са факт! Звукозаписната академия на Америка обяви претендентите за 64-ите награди „Грами“, които ще бъдат раздадени на 31 януари 2022 година в Стейпъл Сентър, Лос Анджелис. Тази година академията включи доста повече изпълнители, след като разшири с две позиции категориите за „Най-добър албум“, „Песен на годината“, „Запис на годината“ и „Най-добър нов артист“, където вече ще се борят десетима изпълнители. Според People, наградите имат и рекорден брой изпълнители, предали своята работа – 22 хиляди.

Джон Батист води списъка с най-много номинации, попадайки в общо 11 категории. Албумът му We Are се класира в категориите „Най-добър албум на годината“, „Най-добър запис на годината“ и „Най-добър R&B албум“. Джъстин Бийбър, Doja Cat и H.E.R получиха по осем номинации, а Били Айлиш и Оливия Родриго се класираха на трето място с по 7.

Това е трета поредна година за Айлиш, в която тя ще се бори за статуетка в категориите „Най-добър запис на годината“, „Най-добра песен на годината“ и „Най-добро поп солово изпълнение“. От своя страна, Родриго също може да напише история в началото на 2022 година. Ако спечели във всичките четири основни категории, в които е номинирана, тя ще бъде едва втората жена и вторият най-млад изпълнител, постигал такъв успех.

Източник: Tialoto.bg