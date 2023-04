UNKLE, 1000mods, KiNK и Rachel Row се включват в програмата на SOFIA LIVE FESTIVAL

Нова вълна от актуални международно признати артисти се включва в третото издание на SOFIA LIVE FESTIVAL , който ще се проведе на 23-ти, 24-ти и 25-ти юни 2023 г. на Арена София (Колодрума) в Борисовата градина.

До имената на вече обявените Chet Faker, Wax Tailor, 1000names, Alina Pash, Love’n’Joy, Me and My Devil, Nocktern, Bulgarian Cartrader и Vianne се нареждат и тези на британската електронна трип-хоп формация UNKLE и най-успешната гръцка рок група от последните десетилетия 1000mods.

UNKLE пристигат, за да оглавят основната сцена на фестивала на 23-ти юни, а преди тях ще забие гръцкото рок явление, спечелило сърцата на множество родни меломани.

Тази година градската медия Go Guide става част от SOFIA LIVE FESTIVAL със собствена сцена, на която ще видим едни от най-актуалните имена от градския клубен живот. В първата фестивална вечер на 23-ти юни, на Go Guide Stage ще имаме удоволствието да чуем на живо най-успешния български диджей и продуцент Страхил Велчев – KiNK в компанията на прекрасната Rachel Row.

През последните 30 години James Lavelle е в челните редици на световната клубна култура. Известен е както с изключително еклектичните си DJ сетове, така и с продуцентската си работа под псевдонима UNKLE. Той продуцира албумите си в колаборация с безброй музиканти като Thom Yorke, Richard Ashcroft, Brian Eno и Josh Homme. Албумът The Road: Part II / Lost Highway, оглавява класацията за електронен албум на Billboard през 2019г. С UNKLE James Lavelle печели наградата MPG за ремикс на годината цели четири пъти през последните седем години и прави ремикси на песни за много различни творци като Beck, London Grammar, Ian Brown и Can. През март 2021 г. UNKLE издава първата част от микстейп проекта Ronin I, който включва синглите Do Yourself Some Good и If We Don’t Make it. През 2022 г. UNKLE пусна и втората част от проекта Rōnin II.

С излизането на дебютния албум “Super Van Vacation” през септември 2011 г., 1000mods взривяват европейската музикална рок сцена със своята тежест, чудовищни ритми и любов към винтидж звученето. Още тогава бандата дава заявка, че ще са пример и вдъхновение за цяло поколение музиканти. С втория си албум “Vultures” групата отново показа невероятните си творчески умения в създаването на песни и очарователния си подход към тежката музика. “Repeated exposure to…” се приема като безспорен шедьовър както от стари, така и от нови фенове. 2020г. се оказва ключова за 1000mods. Техният дългоочакван четвърти студиен албум “Youth of Dissent”, продуциран от легендарния продуцент Мат Бейлс (Pearl Jam, Mastodon, Isis, Soundgarden и т.н.), разчупва времевото пространство, постигайки невъзможното: Пътуване във времето до славните 90-те и легендарното избухване на гръндж рока! Примитивен, оригинален и вдъхновяващ, техният тогава новооснован стил на писане на песни мигновено привлича по-широка аудитория, като среща голям ентусиазъм от страна на феновете и международната музикална преса.

Билетите "Ранно пиле" за 25-ти юни са напълно изчерпани, но остават още малко количество тридневни и еднодневни за 23-ти и 24-ти юни. Цените за тях все още са 35лв. за един ден и 80 лв. за трите фестивални дни и могат да бъдат намерени в мрежата на Eventim и партньорските каси. След изчерпване на количеството им, редовната цена ще е 45лв. за еднодневен билет и 110лв. за тридневен пас.

Фестивалът е част от "Календар на културните събития на Столична община" 2023г. и се провежда в партньорство с GO GUIDE и с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria.