Огнена опасност: Пожар в химически завод в Мелбърн

Голям пожар избухна в химически завод в Мелбърн - втория по големина град в Австралия, предаде ТАСС, цитирайки управлението за сигурност на щата Виктория.

More than 100 firefighters are still battling a factory fire in West Footscray. The inferno has triggered several explosions, as huge plumes of toxic smoke flood the sky. #7News pic.twitter.com/a6kHYPEuNj