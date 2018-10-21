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36-годишен преби и ограби 82-годишен дядо в Славяново

Извършителят е с криминални регистрации и е осъждан
21 окт 2018 21:12, Василия Пейчева
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36-годишен преби и ограби 82-годишен дядо в Славяново
Снимка: pixabay.com

Полицаи от Славяново, област Плевен, са задържали 36-годишен мъж, нанесъл побой и ограбил възрастен мъж, съобщиха от МВР.

Сигналът в полицията бил подаден тази сутрин, около 2.30 часа.

82-годишен мъж от Славяново разказал, че малко по-рано в дома му неизвестен му нанесъл побой и му отнел 120 лева. Веднага на мястото била изпратена дежурно-оперативна група, която извършила оглед.

Установено било, че мъжът проникнал в дома на възрастния мъж през незаключена врата, след като му нанесъл побой и му взел пари, избягал в неизвестна посока.

Пострадалият бил транспортиран в болнично заведение, оставен за лечение, без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е прокуратурата.

По-късно служители на ПУ – Славяново установили и задържали извършителя – 36 годишен мъж от Славяново, с криминални регистрации в полицията и осъждан.

С прокурорско постановление мъжът е задържан за 72 часа. Работата по случая продължава.

По публикацията работи: Василия Пейчева

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Анонимен преди 12 секунди
Хора, чашата наистина прелива. Спешно се нуждаем от промяна на закодателството и правосъдната система, като започнем от Конституцията. Тези извращения не се търпят вече. Назрява нещо и скоро ще избухне ако не вземем СПЕШНИ МЕРКИ. Казвам го най-отговорно.
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наблюдател преди 43 секунди
Вариантите са три: въстание срещу поробителя; окопаване се в няколко града без шведи зад дебели стени в затворени комплекси или се предаване и напускане страната, за да спасим живота си
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Анонимен преди 9 минути
Къде сте бе, мутри идиотски - Галевци, Маргини, Очи и Уши изглупели, и прочее и прочее - що не отвърнете на удара бе ненормалници, страх ли ви е от печките?
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мнение преди 11 минути
Затова преди 2-3 казаха учените, че след 10-12 години територията на България ще е демографска пустиня. Полята ни вече станаха пустиня, защото никой не иска да сее, а после номадите с каруци да откраднат всичко. Надявах се, че ОП ще поправят законите и ще се премахне битовата престъпност. Нищо не направиха и те. На следващите избори ще има да чакат някой да гласува за тях.
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Бож. преди 18 минути
Щом името е "Славяново",представете си какви минги живеят там!
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Анонимен преди 19 минути
Искам да знам този интегриращ се плащач, крадец и убиец, има ли един час трудов стаж.
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до 6 преди 19 минути
Милиционерите щяха да го затворят този в някоя пожарна - и познай..., та не се съгласявам с репликата. Дай на един полицай правата на милиционер и ще видиш как няма да остане и една гнида, и *** на два крака. Мислиш, че на полицаите им е лесно да не го пречукат този мерзавец ли?
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Анонимен преди 28 минути
Мутрьо,вместо да се подмотва с наши пари ИЗ света да дойде да си оправя законите и беззаконието в държавата си. Не го е срам
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по заръка на ГРОБ преди 29 минути
Когато са от електората,само годините се съобщават.
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до 1 преди 31 минути
Има една приказка - Пази боже да те бичува страхливец. Тези, които описваш са най-жестоките и подли скотове, които се нахвърлят върху най-безпомощните и слабите. Мога да ги оприлича единствено на хиените.
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Анонимен преди 33 минути
До Анонимен 6
Полицай в бойколандия няма - има милиционери!
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Анонимен преди 38 минути
"Ние ги хващаме, те ги пускат." - изповедта на един български полицай. Потрес.
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Пореден преди 43 минути
Поредният случай на цигганин пребил и ограбил старци. Това е съдбата на селата в България. Няма нужда да пишете за всеки случай.
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славянин преди 45 минути
Водещият на предаването ''Неделник'' по тв ''Алфа'', Станислав Цанов, показа получен SMS на телефона си от внука на пребитият старец, в който внукът посочва, че бандитът ограбил и пребил дядо му е Ц.Г.Н.Н! Питекантропите ежедневно дивеят и беснеят над бащино ни огнище, ние се скатаваме като плъхове в дупките си с надеждата на нас лично да не ни се случи подобно нещо! Няма друг такъв народ и друга такава държава!
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Ставри преди 46 минути
А кажете тоз сега трябва да му счупят и двете ръце после като се оправи да работи за дядото една година. Дали това нее малко.........
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Анонимен преди 52 минути
Интересно защо големите неонацистки и ци.гански мъжкари както те сами се наричат нищо че реално са едни комплексирани пу.тки дето от мускули не могат да си обършат гъ.за нищо че мускулите са от химичната повърня дето я пият все налитат по много на един и все на жени деца и дядовци.Що не налетят на отрядите на смъртта в Сиера Леоне примерно,а сетих се щото такива като тях вече им изгубиха бройката в масовия гроб.
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