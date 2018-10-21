36-годишен преби и ограби 82-годишен дядо в Славяново

Полицаи от Славяново, област Плевен, са задържали 36-годишен мъж, нанесъл побой и ограбил възрастен мъж, съобщиха от МВР.

Сигналът в полицията бил подаден тази сутрин, около 2.30 часа.

82-годишен мъж от Славяново разказал, че малко по-рано в дома му неизвестен му нанесъл побой и му отнел 120 лева. Веднага на мястото била изпратена дежурно-оперативна група, която извършила оглед.

Установено било, че мъжът проникнал в дома на възрастния мъж през незаключена врата, след като му нанесъл побой и му взел пари, избягал в неизвестна посока.

Пострадалият бил транспортиран в болнично заведение, оставен за лечение, без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е прокуратурата.

По-късно служители на ПУ – Славяново установили и задържали извършителя – 36 годишен мъж от Славяново, с криминални регистрации в полицията и осъждан.

С прокурорско постановление мъжът е задържан за 72 часа. Работата по случая продължава.