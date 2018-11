Цената на изхода от богат Берлин. €1200 за "свободно завръщане"

Изглежда почти като нормална реклама, но не е. Германското министерство на вътрешните работи поде кампания, адресирана към бежанците: с плакати и допълнителни финансови бонуси пришълците трябва да бъдат убедени да се върнат доброволно в родните си страни. Едно от тези послания гласи: "Твоята страна. Твоето бъдеще. Сега!".

Такива плакати на седем различни езици ще бъдат разлепени из цялата страна, пише "Дойче веле". Организаторите на кампанията предвиждат и финансов стимул - всеки, който доброволно реши да се върне в родината си още до края на тази година, може да разчита на парична помощ до 1200 евро. Точният размер на паричния бонус ще зависи и от статута на всеки бежанец. Едно четиричленно семейство, например, може да получи до 3 000 евро.

Програмата StartHilfe Plus („Помощ за ново начало плюс“), се базира на две подобни програми, съществуващи още от 90-те години на миналия век: REAG (Reintegration and Emigration Programme for Asylum Seekers in Germany) и GARP (Government Assisted Repatriation Programme). Важно е да се отбележи, че мярката изключва страните, в които бушуват войни и граждански конфликти, като Сирия, Либия или Йемен.

Остра критика

Кампанията на правителството обаче се натъква на остри критики. Заместник-председателят на фракцията на Зелените в Бундестага Константин фон Ноц оприличи начинанието с "реклама за зимна разпродажба" и го нарече цинично. По думите му, кампанията изглежда цели да прикрие пропуските на самите управляващи, за да бъде подобрена официалната статистика за бежанците в края на годината. Защото броят на онези, които доброволно решават да напуснат Германия, все още е твърде незначителен.

Идеята на вътрешното министерство се натъква на много критики и в социалните мрежи. В Туитър, например, се появи хаштагът #Свободно завръщане. Под него са се натрупали толкова критични мнения, че от министерството решиха да започнат да отговарят лично на някои от тях.

Досега едва около 300 души са се възползвали от новата програма. До края на октомври малко над 14 000 души са решили доброволно да се върнат в родните си страни. В края на тази година броят им навярно ще е значително по-нисък, отколкото през 2017, когато общо 29 000 души са се възползвали от програмите за доброволно напускане на страната. Може да се предположи, че това е една от причините за сегашната кампания, която ще струва близо 500 000 евро, както научи ДВ от организаторите ѝ.

Нежелани в страната?

Как се възприема инициативата от тези, към които е насочена тя? Фатах от Афганистан, който не желае да назове малкото си име, за да не си навлече проблеми със Службата за чужденците, има усещането, че е нежелан в Германия. "Чувствам се така, сякаш искат да ме купят", казва той за ДВ.

Афганистанецът живее в Германия от 2015 година. В родината си той е бил заместник-ръководител на една фирма, но в Германия не може да упражнява професията си. В Потсдам, където се е установил, изкарва прехраната си като работник в складова база. Фатах се гневи на кампанията на министерството: "Не съм дошъл в Германия заради парите - бях принуден да напусна, защото животът ми бе застрашен. В Афганистан си имах хубава работа и изкарвах добри пари", добавя той.

Афганистанецът изобщо не може да си представи да се върне обратно, защото предстои да сключи брак с жена от Германия, с която чакат и дете. Ето защо въпросните 1200 евро за доброволно връщане в родината едва ли могат да бъдат някакъв стимул за него.