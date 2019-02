Един загинал и много затрупани под рухналата сграда в Турция

Един човек е загинал, един е спасен, а множество хора са затрупани под отломките на осем етажната сграда, която се срути в квартал "Картал“ в Турция.

Със сигурност се знае, че поне четирима души се намират под руините на блока. Спасена е жена, която веднага е откарана в болница.

Пред CNN Türk домоуправителят на сградата твърди, че в 24-те апартамента на сградата живеят около 27-30 души. Според него, по време на срутването, в сградата са се намирали поне 15 човека.

В подножието на сградата има хранителен магазин, но за щастие той е бил празен, когато блока е рухнал. Няколко преминаващи наблизо пешеходци са били леко ранени.

Според очевидци, не се чул никакъв гръм. Сградата била прекалено стара и се срутила от само себе си.

На мястото на инцидента има екипи на полицията, пожарникари и линейки. Очаква се да пристигнат още спасителни екипи, които да извадят блокираните пред руините хора.

A 6-storey building which was home to 12 families has collapsed in Istanbul's Maltepe, 1 is reported dead while search for 4 is going on. pic.twitter.com/DUeFYssYRQ