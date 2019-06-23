Масов бой между роми завърши с 44 арестувани

44 души са задържани в районното управление на МВР в Карлово. Всички те са от село Розино, а причината е масов бой, съобщават от ОД на МВР - Пловдив.



Те са представители на две ромски фамилии, които снощи са участвали в масово сбиване.



С действията си полицейските служители са предотвратили разрастването на друго сбиване между двете враждуващи фамилии. При инцидентите няма сериозно пострадали.



Образувано е досъдебно производство. За осигуряване на обществения ред в селото са ангажирани служители от Районното управление в Карлово и сектор Специализирани полицейски сили.



Към момента обстановката е спокойна.

