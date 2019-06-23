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Масов бой между роми завърши с 44 арестувани

Били са се 2 фамилии в карловското село Розино
23 юни 2019 21:05, Красимир Ангелов
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Масов бой между роми завърши с 44 арестувани
Снимка: Булфото

44 души са задържани в районното управление на МВР в Карлово. Всички те са от село Розино, а причината е масов бой, съобщават от ОД на МВР - Пловдив.

Те са представители на две ромски фамилии, които снощи са участвали в масово сбиване.

С действията си полицейските служители са предотвратили разрастването на друго сбиване между двете враждуващи фамилии. При инцидентите няма сериозно пострадали.

Образувано е досъдебно производство. За осигуряване на обществения ред в селото са ангажирани служители от Районното управление в Карлово и сектор Специализирани полицейски сили.

Към момента обстановката е спокойна.
 

По публикацията работи: Красимир Ангелов

61
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Напиши коментар Коментари
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Анонимен преди 9 месеца
Абе полицаите не се ли научиха какво се прави в такива случаи?! А имено НИЩО!!! Оставяте ги там да си се оправят както си знаят и да си спазват традициите.
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Анонимен преди 9 месеца
Оставете ромеите да празнуват както повеляват традициите им.
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Владая преди 9 месеца
На Сточна гара е доло горе същото като в Розино с една разлика,ромите са в единен фронт срещу българите охранители. Постоянно пристигат подкрепления в жива сила(млади роми по на 20 г.) и техника(каруци и бракми) от Монтанско,а в последно време и от други места,които са нахални и недосегаеми,правят проблеми. Взеха да наглеят,пращат малките да крадят по моловете,аве голяма напаст идва!
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Анонимен преди 9 месеца
На бесни кучета тояга не се слага помежду. След няколко такива боя без държавна намеса, сами ще разберат колко струва човешкия живот.
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Циник преди 9 месеца
Арестувани са 44 души от ДВЕ РОМСКИ ФАМИЛИИ???!!! ДВЕ???!!!
Кой видя демографска криза ???
Скоро съкращението - Р.Б. най-сетне ще се изпълни със смисъл!
Иначе - както казаха колеги преди мен - подобни акции са чисто прахосване парите на данъкоплатеца.
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Анонимен преди 9 месеца
Защо полицайте се бъркат където не им е работа?Ония са си два ромски клана имат си някаква кръвна вражда от много време и си я решават по техен си начин.Не закачат външни хора до колкото четох мъжете от единят клан са се били с мъжете от другият клан.Най-вероятно заради пари или кой да притежава конкретни жени.Като във филмът "Игра на тронове".Нека си се навоюват стига да не бият некви други хора после като се побият ще сключат мир.Даже може и роднини да станат.
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ХА-ХА-ХА !!! преди 9 месеца
Добре дошли в Тикволандия !
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Анонимен преди 9 месеца
Това се превръща в ежедневие вече ...
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Евроатланик преди 9 месеца
Сигурно протестиращи за по-високи социални помощи.
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АЛов преди 9 месеца
Ама оставете ги сами ще ни отъврват от присъствието си
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Бай Петко преди 9 месеца
Браво!!
Сега по един комплект - кирка/лопата и ги карайте към тунела под Шипка ,близо е до Розино.Може и да пуснете единия клан от север а другия от юг.
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Асен преди 9 месеца
Виийй сте ксенофобове ,братята роми имат права така че се съобразявайте с тях и ги почитайте ,а не бъдете нео расисти.
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! преди 9 месеца
Някой от всички тези плаща ли данъци?
Ние плащаме, от тях се отчисляват пари за издръжка на институцията, наречена полиция. НО НЕ ПЛАЩАМЕ, ЗА ДА БЪДАТ ОБСЛУЖВАНИ МЪРЗЕЛИВЦИ, КОИТО НЯМАТ ПРИНОС ЗА ДЪРЖАВАТА!
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179 преди 9 месеца
Бъдещето на България
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Анонимен преди 9 месеца
И аз знам един ром тука в кварталното капанче по цял ден пие ама поне зло не мисли
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Анонимен преди 9 месеца
Кои сме ние, че да се месимв делата на богоизбраните роми?
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Анонимен преди 9 месеца
оставете ги като са решили да се бият, какво им пречите?
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Анонимен преди 9 месеца
За да разтървеш две враждуващи ромски фамилии в село се искат бая ушеви, но когато българите имат нужда никакви ги няма.
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Анонимен преди 9 месеца
що ги арестувате бе? нека си се колят едни други.
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Слънчарски преди 9 месеца
Две ромски фамилии, значи кютека е почнал 100 срещу 100
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