Кейт сподели снимка на принц Уилям по повод 43-я му рожден ден

Кейт Мидълтън пожела на принцът на Уелс честит рожден ден с пост в социалните мрежи. на 21 юни Уилям стана на 43 години, а съпругата му публикува снимка, на която престолонаследникът седи в тревата и държи кученце, докато останалите го обграждат.

Мидълтън подписа бележката с инициалите на трите им деца, докато водеше церемонията по почитта с мило послание от нея и децата им - 11-годишния принц Джордж, 10-годишната принцеса Шарлот и 7-годишния принц Луи.

Happy birthday! Love C, G, C, L, Orla and the puppies! 🐾 pic.twitter.com/1lgNT1o2pK