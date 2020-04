Синът на актьор от "Тарзан" уби майка си, полицията го застреля

Кървава драма се разигра в калифорнийския квартал Санта Барбара – синът на актьора Рон Ели, познат от ролята си на Тарзан, нападнал майка си с нож, а след това бил застрелян от полицията.

Всичко започнало около 20 часа, когато притеснени съседи се обадили за семеен спор в дома на актьора. Когато полицаите пристигнали няколко минути по-късно, те заварили мъртвата съпруга на Рон Ели в локва кръв на земята. Валъри Ели била прободена многократно с нож, съобщава CNN.

В момента на атаката Рон Ели е бил в дома си, но той не е ранен. Пред полицаите той заявил, че синът му Камерън е отговорен за атаката. Властите претърсили цялата къща и околностите, преди да открият 30-годишният мъж и да се опитат да го арестуват.

Според изявлението на шерифа, Камерън „представлявал заплаха“ за полицаите, за това те стреляли срещу него и го убили.

Рон Ели влиза в "кожата" на Тарзан за телевизионен сериал, който се излъчва от 1966 до 1968 година. Съпругата му Валъри е бивша мис Калифорния. Освен сина си Камерън, двойката има и две дъщери – Кристин и Кейтлинд.

След като се отказва от актьорството, Рон Ели се мести със съпругата и сина си в Санта Барбара, за да има „стабилно семейство“ и да прекарва повече време с любимите хора.

Каква е причината за скандала още не е станало ясно.

