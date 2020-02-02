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Терористичен акт в Лондон: Извършителят е убит

Все още не е ясно колко души е наръгал
Обновена: 2 фев 2020 20:09 | 2 фев 2020 19:00, Нели Христова
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Терористичен акт в Лондон: Извършителят е убит
Снимка: БГНЕС

Двама души са ранени при предполагаем терористичен акт в Южен Лондон. Това съобщиха от полицията в Лондон, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.  Състоянието на пострадалите не се споменава.

“До момента има данни за двама пострадали”, съобщиха от лондонската полицейска служба. “Очакваме повече информация за тяхното състояние”, допълват властите.

Лондонската полиция застреля мъж, за когото се предполага, че е намушкал хора по улиците на Стретъм, Южен Лондон, съобщи CNN.

"На този етап се смята, че редица хора са били намушкани. Обстоятелствата се преценяват, инцидентът е обявен за терористичен акт", съобщиха полицейските власти в Лондон.

Видеоклипове, споделени в социалните мрежи, показват множеството полицейски коли и линейки на местопроизшествието.

 

По публикацията работи: Нели Христова

37
Още по темата: ЛондонВеликобританияЖертвитерористична атака
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Напиши коментар Коментари
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Анонимен преди 3 месеца
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Ти ВЕРВАШ ли си? Точно след брекзит потока на *** от колониите им ще се увеличи многократно зс сметка на белите европейсци, които вече един по един се изнасят.
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Анонимен преди 3 месеца
До Валентин Тодоров
Задай този въпрос на адв.Екимджиев, Български хелзински комитет, Четири лапи и Дойче веле.
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Анонимен преди 3 месеца
До Анонимен 19

Ако референдума бе за независимост на Шотландия...бих го разбрал някак си. Ама либерастите на Никола нямат това предвид.
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Анонимен преди 3 месеца
Според една британска медия чергаринът се казва судеш аман.
Остава нрясен въпроса, чий го е дирил и как е стигнал дотам.
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Анонимен преди 3 месеца
До Анонимен "90% черни"
В големите градове на Германия и Франция е същото. В Германия черните са малко по-малко, ама като се качиш в метрото ако видиш бял, той говори обикновено на сръбски/полски/български/руски.
По официалната статистика в големите градове на Западна Германия чужденците са по над 40%, а сред новородените са над 50%.
И държавата не публикува официални данни за имената на новородените деца. Публикуват само резултати от допитвания. Страх ги е от истинската статистика.
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Валентин Тодоров преди 3 месеца
Когато е бил нападан Римски гражданин,Рим е изличавал градове и държави.Когато
нинджите от Ига направили опит да убият Ода Нобунага са били избити до крак,с жените и децата.Асасините на Стареца от планината,Хасан ибн Сабах,тероризирали тогавашния свят също са били избити до последния от внука на Чингис хан,Хулагу.Великобритания е окачвала пиратите на реите и е бесила всеки който посегне на британец.Нас ни принуждават да обръщаме другата буза.Докога?
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мохамед е педофил преди 3 месеца
Така го кара религията и главата му, вие какво очаквате да извърши - благотворителен акт?
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Анонимен преди 3 месеца
Не ме интересуват вътрешните работи на тези. Те са ВЪН от Европейския съюз. Шотландия подготвя референдум.
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АТАКА ЗАВИНАГИ преди 3 месеца
Волен Сидеров - президент!
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Фалконе.кап. преди 3 месеца
ТРЕПАЛКА,иначе за има,циркове,шоута
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Анонимен преди 3 месеца
Интересно какъв процент от престъплениятс във Великобритания,Германия,Белгия,Швеция и т. н са извършени от имигранти или потомците им.
Докато не публикуват официални данни ще считам,че всички пропагандиращи проимигрантски политики водят хибриднс война срещу европейската цивилизация.
САЩ водят много точна расова статистика за престъпност,затвори и всички възможни аспекти на обществото.
Дайте ми фактите и ще ви дам правото са казали римляните.
Щом някой крие факти,значи лъже-житейска истина.
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Анонимен преди 3 месеца
Мой познат в края на 90-те в София се движеше с раница с бухалка,спрейове,томахавки и т.н. Бяше го спрял хероинов наркоман да го преджоби и го бее бил бая с палката.
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Анонимен преди 3 месеца
До Карл Танер - явно не си бил там скоро...
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Анонимен преди 3 месеца
До Карл Танер

Точно благодарение на Великобритания и Франция, Европа се напълни с тарамбуки! Благодарение на това, че толкова години ги смукаха и мачкаха, онези са бедни като църковни мишки и тръгнаха към Европа.
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България в НАТО и ЕС преди 3 месеца
Извсестни са вече повече неща за атентатора, оказва се русофил. Русофилите са опасни и вредни.
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Анонимен преди 3 месеца
Внимавайте с коментарие, за да не ви обвинят в расизъм. Света вече на нищо не прилича.
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Карл Танер преди 3 месеца
Великобритания точно затова напусна ЕС. За да не стане като Франция и Германия където официалния език там е арабски. Хората не искат държавата им да се напълни джихадисти, тарамбуки,араби, терористи и т.н. Сега те ще си границите и няма да имат проблем при една бежанска криза.
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ДАЛЕЧНАТА ЗАСТАВА преди 3 месеца
Добра,бърза и съответствуваща със ситуацията ,възпираща и неутрализираща постъпка.Адмирации.Сигурен съм,че повече нямя дя тича из улиците и да ръга нищо не подозиращите хора.
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Анонимен преди 3 месеца
Вай алах, гордостта на мюмюня.!.
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Анонимен преди 3 месеца
от БХК ще излязат с остра(по-голяма от 90 градуса) декларация за отнемане правото му на защита, нехуманно отношение и т.н.
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