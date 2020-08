Взривът в Бейрут разруши 160-годишния дворец Сурсок

Експлозията в Бейрут разруши емблематичния дворец "Сурсок". 160-годишната сграда е издържала две световни войни, падането на Османската империя, френското управление и ливанската независимост. След гражданската война в страната през 1975-1990 г. са били нужни 20 години на грижлива реставрация, за да може семейството да върне на двореца предишното му великолепие.

"Само за секунда всичко беше разрушено отново", казва Родерик Сурсок, собственик на емблематичния дворец Сурсок, една от легендарните сгради в ливанската столица, цитиран от NOVA.

An intimate snapshot of Beirut's devastation through a look at the Sursock Museum. https://t.co/XQr86sQNFV pic.twitter.com/holA0XmZHj

Той пристъпва внимателно върху отломките от срутените тавани, преминавайки през стаи, пълни с прах, изпочупен мрамор и портрети на неговите предшествениците, висящи накриво от напуканите стени. Всички тавани на горния етаж са изчезнали, паднали са и някои от стените. Степента на разрушение от огромната експлозия на пристанището в Бейрут миналата седмица е 10 пъти по-голяма от причиненото от 15-годишната гражданска война, казва той.

В двореца Сурсок, построен през 1860 г. в сърцето на стария Бейрут, на хълм, издигащ се над вече заличеното пристанище, има красиви произведения на изкуството, мебели от епохата на Османската империя, мрамор и картини от Италия - събрани от три дълголетни поколения на семейство Сурсок. Православното семейство, родом от византийската столица Константинопол, сега Истанбул, се установява в Бейрут през 1714 г.

Триетажното имение е емблематично за Бейрут. През годините в просторната му градина са били организирани безброй сватбени тържества, коктейли и приеми, а туристите, които посещават близкия Музей Сурсок, му се възхищават.

Къщата в бейрутския християнски квартал Ашрафия е в списъка на обектите на културното наследство, но Сурсок каза, че само армията е дошла да оцени щетите в квартала. До момента той не е успял да влезе във връзка с министерството на културата.



Дворецът е толкова повреден, че ще се нуждае от дълго, скъпо и внимателно възстановяване, "все едно изцяло да го построим наново", казва Сурсок. Сурсок се е нанесъл в съседен павилион в градината на двореца, но от години това е домът, където живее с американската си съпруга, 18-годишната му дъщеря и майка му Ивон. Той казва, че 98-годишната лейди Кокран (родена Сурсок) геройски е останала в Бейрут през 15-те години гражданска война, за да брани двореца.

Съпругата му току-що е изписана от болница, тъй като експлозията е била толкова мощна, че взривната вълна е засегнала белите й дробове. Сурсок казва, че няма смисъл къщата да се реставрира в момента, поне не преди страната да уреди политическите си проблеми.

“It’s horrible to see five years of work in utter destruction—even during the civil war it wasn’t this bad” - The Sursock Museum has been damaged... https://t.co/ixcVvFhBZS pic.twitter.com/1iuVBqIJ0w