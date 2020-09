Има ранени при атака близо до старата редакция на „Шарли ебдо“

Четирима души са ранени с хладно оръжие в Париж при неизяснени обстоятелства, предаде Франс прес.

Нападението е станало близо до бившата редакция на в. "Шарли ебдо", където през 2015 г. бяха извършени кървави атентати.

Двама души се нуждаят от спешна помощ, каза полицията. Предполага се, че става дума за нападение от двама извършители, които са избягали.

В района са разположени сили за сигурност. Периметърът е разширен, тъй като в близост е намерен подозрителен пакет, съобщи телевизия Бе Еф Ем, цитирана от БТА.

Кметът на 11-и район в столицата реши да отцепи училищата, църквите и старческите домове в очакване заподозрените да бъдат заловени.

През януари 2015 г. двама братя-джихадисти нахлуха в парижкия офис на „Шарли ебдо“, като застреляха 12 души заради публикация на карикатури на пророка Мохамед в изданието.

В началото на септември т.г. „Шарли ебдо“ отново публикува карикатурите, които преди 5 години предизвикаха възмущението на много мюсюлмани. Това беше направено във връзка с началото на съдебния процес срещу 14 заподозрени в причастност към нападението от 2015 г.

От редакцията казаха, че след началото на процеса и повторното публикуване на карикатурите са получили многобройни заплахи.

#Video stabbing rampage in #Paris near the former premises of Charlie Hebdo. police operation underway. The man was reportedly heard yelling “allah hu akbar” #Paris #CharlieHebdo #france #news #CharlieHebdo https://t.co/7PgorMBa8G pic.twitter.com/Uc0iNMQuB1