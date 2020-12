Как се създаде фалшива новина с ваксинация на премиер?

Фалш или истина? Видео в социалните мрежи предизвика спекулации за фалшива ваксинация на премиера на австралийския щат Куинсланд Анастасия Палашчук.

На видеото се вижда как тя бива ваксинирана със спринцовка, покрита с капачка, предаде Ройтерс.

Някои потребители твърдят, че сцената доказва, че Палашчук изобщо не е била ваксинирана.

Оказва се обаче, че епизодът е от април 2020 г., а пълните кадри показват, че Палашчук е получила ваксина.

Фотографи обаче молят сцената да бъде пресъздадена отново, така че да могат да заснемат събитието, при което медицинската сестра вади нова спринцовка, но използва капачката, за да предпази Палашчук от убождане.

Изрязаните кадри станаха причина много хора да се усъмнят в достоверността на ваксинацията, предаде Bulgaria ON AIR.

“That was so quick!” Premier @AnnastaciaMP was filmed getting her flu shot yesterday before being asked by a photographer to re-enact the moment for more pictures. https://t.co/VZ3A1cGXPF #7NEWS pic.twitter.com/7wsy2OAw63