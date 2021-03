Едно от най-добре укриваните богатства в света изчезна за дни

От Манхатън Бил Хуан тихо изгражда едно от най-големите богатства в света, пише Bloomberg. Дори на Wall Street малцина го бяха забелязали, докато наскоро всички погледи не се насочиха към него.

Хуан и неговата частна инвестиционна компания Archegos Capital Management сега са в центъра на фиаско за милиарди долари, включващо тайни пазарни залози, които бяха разобличени.

Най-скорошният възход на Хуан се дължи на акциите на няколко компании - включително на ViacomCBS Inc., Discovery Inc. GSX Techedu Inc., Baidu Inc. - които поскъпваха през тази година, понякога обърквайки трейдърите, които не могат да разберат защо.

Една част от портфолиото на Хуан, която беше търгувана на блок сделки до петък от Goldman Sachs, Morgan Stanley и Wells Fargo, струваше близо 40 милиарда долара миналата седмица. Банкерите смятат, че нетният капитал на Archegos - особено богатството на Хуан, е превишил 10 милиарда долара.

Archegos не успя да отговори на призивите на банките за допълнително обезпечение, за да осигури сделки за суап на акции, които те бяха частично финансирали. Суаповете, или така наречените договори за разлика, се сключват извън борсите, което позволява на мениджъри като Хуан да трупат експозиции към публично търгувани компании, без да се налага да ги декларират, съобщава Al Jazeera.

Archegos е купувала деривати, известни като суапове с обща възвръщаемост, които позволяват на инвеститорите да залагат на движенията на цените на акциите, без да притежават основните ценни книжа, твърди запознат източник. Фондът внася обезпечение срещу ценните книжа, вместо директно да ги купува.

Фирмата е имала активи за около 10 млрд. долара, но е заемала позиции на стойност над 50 млрд. долара, твърди източникът, който иска да запази анонимност.

Ситуацията накара банките да продадат големи блокове акции. Цените на акциите на ViacomCBS и Discovery се сринаха с около 27% в петък, докато книжата на Baidu и Tencent Music поевтиняха със съответно 33,5% и 48,5% миналата седмица.

И всичко това се случва само за няколко дни.

“Никога не съм виждал нещо подобно - колко тихо беше това, колко концентрирано и колко бързо изчезна”, заяви Майк Новограц, Goldman. “Това трябва да е една от най-големите загуби на лично богатство в историята”, отбелязва той.

Късно в понеделник Archegos наруши мълчанието си.

“Това е предизвикателно време за фамилната компания Archegos Capital Management, нашите партньори и служители”, заяви Карън Кеслър, говорител на дружеството. “Всички планове се обсъждат и г-н Хуан и екипът ще решат кой е най-добрият път напред”, добави той.

Каскадата от търговски загуби беше усетена от Ню Йорк до Цюрих и Токио и остава множество въпроси без отговор, включително големия: Как може някой да поема такива рискове, подкрепени от толкова много банки, под носа на регулаторите по света?

Част от отговора е, че Хуан създава семейна компания с ограничен надзор и след това използва финансови деривати, за да трупа големи дялове в компании, без дори да се налага да ги затваря. Друга част е, че глобалните банки приеха Хуан като платежоспособен клиент въпреки опитите за пазарни манипулации, които го отстраниха от бизнеса с хедж фондове преди десетилетие, пише Bloomberg TV Bulgaria.

Хуан затвори Tiger Asia Management и Tiger Asia Partners след уреждането на дело с Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ (SEC) през 2012 г., което го обвиняваше за вътрешна търговия и манипулации с китайски банкови акции. Хуан и компаниите платиха 44 милиона долара, като той се съгласи да се оттегли от индустрията на инвестиционните съветници.

Малко след това той отвори Archegos и го структурира като семейно дружество.

Семейните компании, които управляват едно богатство, като цяло са изключени от регистрацията като инвестиционни съветници в SEC. Те не трябва да обявяват собствениците си, ръководителите си или размера на средствата, които управляват. Този подход е създаден за малки семейни фирми, но ако те придобият размера на голям хедж фонд, могат да представляват риск, този път за външните лица на по-широкия пазар.

Цялата история вижте тук