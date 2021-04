Четири месеца - достатъчно време, за да навлезеш в IT сектора

Четири месеца е абсолютно достатъчно време, за да можеш да навлезеш в IT сектора като младши специалист. Това заяви Петър Торнев, директор на Технологичния център в Accenture Bulgaria, в ефира на предаването "Бизнес старт".

"Ние създадохме такава програма, в която преквалифицираме хората, които нямат нищо общо с IT сектора. Има мит, че трябва да си завършил Техническия университет, за да може да работиш в IT сектора. В рамките на 3-4 месеца, 80% от хората вече имат работа в една или друга IT компания", категоричен е Торнев.

От думите на госта стана ясно, че пандемията е засилила интереса към внедряването на нови технологични решения, като оттам идва и по-засиления интерес към технологичния сектор, който може да предложи и добри перспективи. "Важно е да се отбележи, че технологичният сектор има нужда от нови таланти. Често университетите се оказват недостатъчни, за да обучат достатъчно нови кадри. Така дойде необходимостта да се преквалифицират хората. В България имаме около 30-40 хил., работещи в IT сектора, а проектите са много", обясни гостът.

"В програмата имаме хора, които са учители, счетоводители – нямаме ограничения за възраст, като всеки може да се запише, стига да има желание", каза той пред Bloomberg TV Bulgaria.



"Уменията, на които заложихме освен технологичните такива, са така наречените soft skills, като управление на времето, приоритизиране на задачите, комуникацията между служителите. В новото направление на програмата се насочихме към софтуерното тестване, тъй като това е най-бързият и лесен начин да навлезеш в технологичния сектор".

"Дигиталната трансформация не е тривиален процес", смята Петър Торнев.

"Всяка една компания трябва стратегически да прецени накъде иска да се движи. Следващият процес е моментът на въвеждането на самата дигитална трансформация или по-точно технологичната й част".

"Създаването на един сайт не означава дигитална трансформация. Основата й се гради върху един фундамент и това е доверието, за да изнесеш едни бизнес процеси в дигитална среда, е необходимо доверие между работодателя и служителя", каза гостът.

Целия разговор може да видите във видеото.