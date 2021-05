Северна Корея използва деца "доброволци" за работа в мините си

Севернокорейските държавни медии твърдят, че сирачета доброволно предлагат да работят в държавни мини и ферми.

Корейската централна агенция за новини (KCNA) заяви, че стотици деца "с мъдрост и смелост в разцвета на младостта си" са избрали да извършват ръчен труд за държавата. Възрастта им е неясна, но снимките предполагат, че са в тийнейджърска възраст, пишат от BBC.

Правозащитните организации отдавна обвиняват Северна Корея, че използва принудителен детски труд, нещо, което държавата отрича.

През февруари BBC съобщава, че поколения южнокорейски военнопленници се използват за робски труд в севернокорейските въглищни мини за генериране на пари за режима и неговата оръжейна програма.

Смята се, че около 26 милиона души живеят в Северна Корея, която се управлява от правителство със строг контрол върху всички части от живота на хората.

През април лидерът Ким Чен Ун предупреди страната си да се подготви за трудните времена, които предстоят. Северна Корея затвори границите си през 2020 г. поради пандемията от коронавирус, спирайки търговията с Китай - нейната икономическа жизнена линия.

Няколко доклада в държавните медии през последната седмица казват, че така наречените доброволци полагат ръчен труд в цялата страна.

В събота доклад на KCNA казва, че 700 сираци са се включили доброволно да работят във фабрики, ферми и гори.

И в четвъртък KCNA съобщи, че "десетки деца сираци се втурнаха към въгледобивния комплекс в района Чонае, за да изпълнят клетвата си да се отплатят дори само за една милионна част от любовта, която партито показва към тях".

Докладът на държавния департамент на САЩ за практиките по правата на човека за 2020 г. обвини Северна Корея, че практикува "най-лошите форми на експлоатация детски труд".

NEW: North Korea is claiming its children have "volunteered" to work in coal mines:

-Human rights groups have long accused the DPRK of forced child labor

-State media says orphans are "repaying" the party's love

-Ceremony of children before work shownhttps://t.co/e0Hq7Ybnzi pic.twitter.com/7Iuoogf5c6