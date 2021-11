Toyota и VW не бързат да се отказват от двигателя с вътрешно горене

Група държави, компании и градове се ангажираха в сряда да премахнат превозните средства на изкопаеми горива до 2040 г. като част от усилията за намаляване на въглеродните емисии и ограничаване на глобалното затопляне.

Но двата водещи производителя на автомобили в света, Toyota Motor Corp и Volkswagen AG, както и основните пазари на автомобили Китай, САЩ и Германия, не се включиха в договорката, подчертавайки предизвикателствата при преминаването към нулеви емисии.

Декларацията от Глазгоу за автомобили и микробуси с нулеви емисии, разкрита по време на преговорите за климата в шотландския град, предвижда, че групите се ангажират "бързо“ да ускорят прехода към превозни средства с ниски въглеродни емисии, целяйки да "озеленят" водещите пазари до 2035 г.

Още по темата Какви стъпки можем да предприемем, за да намалим въглеродния си отпечатък? 8 ное 2021 07:11 89

Подписалите споразумението включват Ford и General Motors, втората по население страна в света Индия, и големи корпоративни купувачи на превозни средства, включително Leaseplan, който наема 1,7 милиона коли в 30 страни.

Мартин Кайзер, изпълнителен директор на "Грийнпийс Германия", каза, че отсъствието на големите икономики и производители е "много обезпокоително".

"За да спрем новите изкопаеми горива, трябва да прекратим зависимостта си от тях“, каза той. "Това означава преминаване от двигатели с вътрешно горене към електрически превозни средства и създаване на чисти обществени транспортни мрежи без забавяне."

Говорител на германското министерство на околната среда каза, че правителството на страната няма да подпише, тъй като не е постигнало вътрешен консенсус по "маргинален аспект" на обещанието относно това дали горивата, произведени от възобновяема енергия, но изгорени в двигател с вътрешно горене, могат да бъдат част от решението.

Автомобилите, камионите, корабите, автобусите и самолетите представляват около една четвърт от всички глобални въглеродни емисии, показват данни на Международната агенция по енергетика, предимно от пътни превозни средства.

Други компании, подкрепили споразумението, включват шведската Volvo, Mercedes-Benz на Daimler AG, китайската BYD Co Ltd и Jaguar Land Rover, подразделение на индийската Tata Motors Ltd.

Сред трийсетте държави, които подкрепят пакта, са Канада, Индия, Нидерландия, Австрия, Дания, Норвегия и Чили. Според Великобритания, която също е зад инициативата, държави като Нова Зеландия и Полша предстои да се включат в инициативата. Сред другите водещи компании и градове, които изразиха подкрепата си са компанията за превози Uber и търговецът на храни Sainsbury's, южнокорейската столица Сеул и бразилския град Сао Пауло.

Докато страните се стремят да се споразумеят за начин за ценообразуване на въглерода в световен мащаб, Volvo, която вече се е ангажирала да премине изцяло на електричество до 2030 г., каза, че ще включи цена на въглерода от 1000 шведски крони за всички бъдещи проекти.

Очевидното нежелание на Китай, най-големият автомобилен пазар в света, и Съединените щати - най-голямата икономика в света и вторият по големина автомобилен пазар - да се присъединят към обещанието повдига въпроси относно неговата ефективност. Въпреки че Съединените щати като цяло не са подписали, ключови щати като пазари на автомобили като Калифорния и Ню Йорк се присъединиха.

Източник от индустрията каза пред "Ройтерс", че някои производители на автомобили са предпазливи, защото споразумението ги ангажира със скъпа промяна в технологиите, но им липсва подобен ангажимент от страна на правителствата, за да гарантират, че ще бъде изградена необходимата инфраструктура за зареждане.

Европейската комисия предложи ефективна забрана на превозните средства на изкопаеми горива до 2035 г., придружена от ангажимент за инфраструктура за зареждане, изисквана от производителите на автомобили.

Производителят на автомобили №4 в света Stellantis също липсваше от обещанието в сряда, както и японските Honda Motor Co Ltd и Nissan Motor Co Ltd; германското BMW и южнокорейската Hyundai Motor Co.

Целият анализ - на сайта на Bloomberg TV Bulgaria