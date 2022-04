Валерия и новородената Кира са загиналите майка и бебе в Одеса

Сред загиналите в жилищна сграда в южния град Одеса са майка и нейното тримесечно бебе, каза президентът на Украйна Владимир Зеленски на по-ранна пресконференция днес.

Журналисти и граждани публикуваха в Twitter снимки и съболезнования по адрес на майката и детето.

Valeria was a new mother, her baby daughter Kira was just three month old. Russia took away their lives today when its rocket hit a residential building in Odesa. Valeria’s husband and Kira’s father Yuri posted these pictures of them. pic.twitter.com/pendbL6bi2

Мирослава Пеца, журналист от украинската служба на BBC, каза, че майката се казва Валерия, а новороденото й бебе е Кира.

В публикация в социалните мрежи на Валерия, споделена повторно от журналист от Kyiv Independent в Twitter, тя казва, че периодът след раждането на Кира й е донесъл "изцяло ново ниво на щастие".

Осем души са загинали при руски ракетен удар по жилищен блок в града, според украински власти.

"These were the best 40 weeks ever. Our girl is 1 month old now. Daddy got her her first flowers. It's a whole new level of happiness." (posted 11 weeks ago)

Today both the woman who posted it and the baby she's writing about were killed by a Russian missile in Odesa. pic.twitter.com/Ujej7K94Ci