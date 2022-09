Ужасяващ пожар изпепели небостъргач в Китай

Голям пожар избухна в небостъргач в централния китайски град Чанша, съобщиха държавните медии, като добавиха, че броят на жертвите "засега е неизвестен".

Чанша е град в централноюжен Китай, център на провинция Хунан.

Huge tower fire in Changsha, reminiscent of the terrible one in Shanghai ten years or so ago. This will be bad. pic.twitter.com/EuKpUVQZH7