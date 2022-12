След футболната драма: Възторг в Аржентина, бунтове във Франция

Феновете на Аржентина по цял свят празнуват след победата на отбора над Франция в един от най-вълнуващите финали на Световната купа в историята на състезанието. Но подръжниците на Франция последният мач от Катар 2022 се превърна в огромна доза разочарование и скръб, тъй като техният отбор се приближи толкова близо, но в крайна сметка не успя да спечели две последователни Световни купи.

Победата идва за Аржентина в трудни времена

Това е първият път, когато Аржентина печели финал на Световното първенство по футбол от 1986 г., когато купата бе вдигната от знаменития Диего Марадона.

По улиците на Буенос Айрес празненствата отразяват въодушевлението, но също и облекчението, от един невероятно стресиращ мач. Радостта, която хората споделиха през първото полувреме бързо се превърна в стряскащо мълчание във второто полувреме, като мнозина държаха главите си с ръце, неспособни да гледат дузпите до края.

Но сега стотици хиляди фланелки на Лионел Меси, всички с номер 10, са по улиците в цялата страна, празнувайки своята футболна легенда и отбора победител.

Бяха организирани барбекюта, на които уличните продавачи пекоха аржентински стекове, докато фойерверки гърмяха в центъра на града.

Това беше победа, която Аржентина не просто искаше да спечели, но трябваше да спечели. Страната е поразена икономически - растящата инфлация означава, че аржентинците често се борят да свързват двата края в края на всеки месец. Една жена, Ели, едва сдържа сълзите си пред BBC, когато казва, че това Световно първенство й е дало шанс да се почувства щастлива, да се почувства обединена.

Но също така победата обедини и региона. Обикновено съседката на Аржентина Бразилия е нейният най-голям футболен съперник, но тези съперничества бяха загърбени. Гордостта е осезаема сред южноамериканците, че Аржентина успя да върне купата на континента.

"Това е най-великото нещо, което може да се случи, все едно сме в рая", казва 48-годишният Хуан Пабло Иглесиас пред The Guardian. В ръцете му е осемгодишният му син Мануел, а по лицето му се стичат сълзи от радост. "Ние сме шампиони", казва бащата, обръщайки се към детето си. "Ние сме най-великите в света!"

22-годишната Яра Диас описва настроенията. Когато Мбапе изравни с 10 минути време до края, "исках да счупя всичко", казва тя, щипейки пръсти в жест на разочарование.

Това беше последния шанс на Меси да спечели Световната купа. "Той много заслужава това", казва Диас, почти избухнала в сълзи, когато произнася името му. За последно Аржентина спечели турнира през 1986 г., годината, когато голът на Марадона "Божията ръка" помогна за нокаута на Англия.

След мача феновете се стекоха пред обелиска в центъра на Буенос Айрес, а улиците бяха една карнавална какофония от възгласи, автомобилни клаксони, кумбия музика и мегафони. Хората организираха импровизирани барабанни оркестри, използвайки обърнати кофи от боя и кутии.

Болка за Франция, след като надеждата се върна във второто полувреме

Френските фенове бяха не по-малко изцедени след двубоя. Те аплодираха и плакаха от своя страна за най-тъжния резултат от Световното първенство - второто място.

Какво се случи с ослепителната машина, която излизаше на терена по-рано тази седмица, се питаха те след първото полувреме, в което играчите изглеждаха така, сякаш играят на забавен каданс.

Едва след като резултата стана 0-2 и появата на Коло Муани малко преди полувремето, Франция започна да показва част от първоначалния си ентусиазъм. И както винаги, брилянтността на Килиан Мбапе направи разликата. Неговият хеттрик го отведе в книгата на рекордите. От нищото Франция се върна с шанс да запази световния трон.

Отново в продълженията Франция изглеждаше, че може да постигне най-сензационната победа, след като изравни отново с късна дузпа.

Това, което започна като скучно и депресиращо напомняне за това как всички велики отбори в крайна сметка се срутват от пиедестала си, се превърна във фантастичен футболен урок за начина, по който съдбата дава надежда на безнадеждните.

Когато накрая се стигна до дузпи, изглежда повечето фенове знаеха, че ги чака провал. Вратарят на Франция Юго Лорис не е в най-добрата си форма при дузпите.

Малко след 19 часа всичко свърши. В едно от кафетата в Париж, където хората се бяха събрали, за да гледат финала, се възцари тишина. Някой изключи телевизора. Хората започнаха да се отправят към домовете си в студа и дъжда.

Riots erupt in #France after the defeat of the national team in the final of the World Cup. #ArgentinaVsFrance #ArgentinaFrancia #franceriots #FIFAWorldCup #FIFAWorldCup2022 #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/E1M7uIdn6t

По-късно бунтове избухнаха по улиците на няколко френски града.

Хиляди футболни фенове се изляха по улиците в Париж, Ница и Лион след загубения финал.

Видеоклипове, публикувани в социалните медии, показват огромна суматоха и хаос по улиците, въпреки че полицейските служители се опитваха да поддържат реда в страната. Полицейските служители бяха атакувани с камъни и фойерверки. "В Лион една жена беше нападната, докато се опитваше да мине с кола покрай фенове", пише един потребител в Twiter.

Riots broke out in several French cities tonight after France lost the World Cup final to Argentina.

In Lyon, a woman was attacked as she was trying to drive past the rioters. pic.twitter.com/lWlQLT6z5F