Белгийски футболист оцеля по чудо след полет с кола с 200 км/ч

Мароканският футболист Софиан Киине от елитния белгийски ОХ Льовен претърпя ужасна катастрофа в Белгия и беше настанен в болница. При инцидента колата му излетя от пътя.

Кадри от камера показват как спортистът се движи с висока скорост по влажния път, като според експерти километражът е бил около 200 км/ч.

Колата му полита от пътя и пробива стената на спортен център. По това време в залата са тренирали деца, но за щастие, минути преди катастрофата са отишли в съблекалните и сред тях няма пострадали.

Oh just Belgian footballer Sofian Kiyine's car flying through the air & crashing through a gymnasium wall 😳

Incredibly, he survived 😳pic.twitter.com/YF8qQk5EuP